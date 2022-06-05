مقتل نجم العراق السابق
الأحد، 05 يونيو 2022 - 11:58
كتب : FilGoal
توفي حيدر عبد الرزاق نجم المنتخب العراقي السابق يوم الأحد إثر اعتداء من مجهولين.
قبل يومين نقل حيدر إلى المستشفى بعد اعتداء قوي من مجهولين في وسط بغداد.
ظل عبد الرزاق في المستشفى لمدة يومين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وانتشرت صورة للاعب العراقي السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعرضه للاعتداء.
ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا نعى فيه اللاعب المعتزل الذي مثل بلاده في مختلف المراحل السنية.
حيدر عبد الحق هو أحد صناع تتويج العراق التاريخي بكأس أمم آسيا 2007.
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