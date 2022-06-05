رئيس بايرن: ماني؟ لن أتحدث عن لاعب متعاقد مع فريق آخر

الأحد، 05 يونيو 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بالهدف في آنفيلد

رفض هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني التحدث عن صفقة فريقه المحتملة مع ساديو ماني نجم ليفربول.

قبل يومين، ألمح ماني إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "ستفهمون بالتأكيد أنني لن أقول أي شيء عن اللاعبين المتعاقد معهم في أندية أخرى".

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صحيفة بيلد نشرت قبل أيام تفاصيل العقد المتوقع بين بايرن والنجم السنغالي.

فبحسب مصادر بيلد، سيوقع ماني على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي في يونيو 2025 براتب سنوي قدره 20 مليون يورو.

ويعد هذا الراتب أكبر من راتبه الحالي في ليفربول بصورة واضحة، في عقده الذي ينتهي مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وقال ماني في مؤتمر صحفي قبل يومين: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وأضاف "سترون بأنفسكم ما سيحدث. الأفضل قادم".

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على الصعيد الدولي توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

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