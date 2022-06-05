وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت

توج فريق وادي دجلة للسيدات بكأس مصر بعد الفوز على المعادي واليخت في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الترسانة.

وشهدت المباراة حضور عبد الواحد السيد حارس منتخب مصر والزمالك الأسبق في المدرجات لمشاهدتها.

وأحرزت كل من نها ممدوح ومر عادل هدي وادي دجلة.

وسجلت نور جوهر هدف المعادي واليخت الوحيد في المباراة.

وكان وادي دجلة قد توج بلقب الدوري خلال الفترة الماضية ليتسلم الفريق الكأس ودرع الدوري عقب نهاية المباراة.









































































































































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