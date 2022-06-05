أحمد مرتضى: ليس هناك مشكلة في تجديد أنس أسامة.. ولا أعلم شيئا عن توقيعه لـ الاتحاد

الأحد، 05 يونيو 2022 - 00:28

كتب : FilGoal

احمد مرتضى منصور

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على عدم وجود مشاكل في تعاقد النادي مع أنس أسامة لاعب فريق السلة بالنادي.

وكان الزمالك قد نشر مقطع فيديو للاعب وهو يوقع على عقد جديد برفقة مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "لا توجد مشكلة مع أنس أسامة، لقد وقع معنا لمدة موسمين على الهواء مباشرة مع رئيس النادي وهو العقد الوحيد الذي وقعه رئيس النادي بنفسه"

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"لا أعرف شيء عن توقيعه للاتحاد وعن تلك الشائعات، ولكنني أؤكد بأنه قد وقع معنا وحصل على مستحقاته المادية بالكامل وحققنا له جميع طلباته، وكنا نريد أن يوقع لمدة 4 مواسم ولكنه طلب التوقيع على عقد لمدة موسمين وحققنا له ذلك".

وكان أنس أسامة قد تحدث في تصريحات عبر FilGoal.com ليوضح خلالها حقيقة فيديو تجديده وموقفه الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فأن اللاعب وقع أيضا للاتحاد السكندري قبل التجديد للأبيض وحاول الأخير تسجيله بالفعل، ولكن اتحاد السلة رفض ذلك، وطالب النادي الأبيض بالانتظار إلى أول يونيو حتى يتم الإعلان عن اللوائح الجديدة.

واعترض الزمالك على ذلك، معتبرا أن مسألة أنس أسامة هي تمديد تعاقد وليست صفقة جديدة حتى تكون بحاجة للوائح الجديدة، قبل أن يعلن اليوم تجديد التعاقد.

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