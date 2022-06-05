فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش

شدد نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري على ان نتاج عمله سيظهر خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن كل الظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش مع الفراعنة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في إبريل الماضي توجيه الشكر لنيلو فينجادا الذي شغل منصب المدير الفني للاتحاد بعد نهاية تعاقده.

وقال نيلو في تصريحات لقناة الحياة: "تفشي فيروس كورونا صعّب من مهمتي في العمل مع الاتحاد المصري، كنت أتمنى أن أقدم أكثر ولكنني قمت بما أستطيع العمل به".

وأضاف "مصر الآن على الطريق الصحيح لكي تتطور كرة القدم، ما قدمته للكرة المصرية مع المديرين الفنيين ستظهر ثماره خلال الخمس سنوات المقبلة. تركت الظروف مهيئة لمن سيأتي بعدي".

وتابع "لابد أن يكون هناك تواصل بين كل الفرق في الفئات السنية المختلفة ونجد أرض مشتركة لهم جميعا. جيل 2003 مميز للغاية وأتوقع منه الكثير، وكذلك جيلي 2001 و2006 أيضا".

وواصل "وجود حازم إمام ومحمد بركات في اتحاد الكرة سيطور الكرة المصرية".

واستكمل "لا يمكنني القول بأن رحيل كيروش تسبب في رحيلي، أعرفه منذ زمن طويل ولكن ذلك ليس له علاقة. كنت أتمنى الاستمرار في عملي".

واستطرد "كيروش واجه حظ عاثر بالخسارة أمام السنغال مرتين بنفس السيناريو".

وأتم "الظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش مع منتخب مصر رغم عدم الصعود لكأس العالم ولكن في النهاية كان قرارا مشتركا، لقد حجز تذاكر العودة إلى القاهرة يوم 29 إبريل ولكنه لم يعد لسبب مجهول".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في إبريل الماضي توجيه الشكر لنيلو فينجادا الذي شغل منصب المدير الفني للاتحاد.

وعمل فينجادا (69 عاما) في مصر مدربا للزمالك في موسم 2003-2004 وتوج مع الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وتوج مع الأبيض أيضا بكأس السوبر المصري السعودي والبطولة العربية.

وشغل فينجادا منصب المدير الفني للاتحاد منذ إبريل 2021.

وأبرز إنجازات مسيرته التدريبية كان قيادة السعودية للقب كأس آسيا في 1996.

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