عصام عبد الفتاح: تحديد حكام مباراة الأهلي والزمالك مسألة وقت

الأحد، 05 يونيو 2022 - 00:01

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن مسألة اختيار طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سيتم الاستقرار على حكم مباراة القمة خلال يومين أو ثلاثة".

وأضاف "خاطبنا اتحادات الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا وسنستقر قريبا".

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع الأهلي يعلن رحيل بادجي بشكل نهائي مران الزمالك - شيكابالا يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة لـ عبد الشافي وجمعة بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا.. وهذا ما حدث بعد إصابتي مع الأهلي

وأوضح "مباراة الدور الأول أقيمت بحكم مصري وقدم مباراة مميزة وقد يكون حكم القمة قريبا مصري من جديد".

واختتم "ما نطلبه هو الدعم من جميع عناصر اللعبة سواء الأندية أو اتحاد الكرة الذي يدعمنا بشكل كبير".

ولعبت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بصافرة الحكم المصري محمد عادل، وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويلتقي القطبان يوم الأحد التاسع عشر من يونيو الجاري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين للدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الجدول بـ 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يملك الأهلي 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث.

طالع أيضا

ملامح تشكيل مصر أمام غينيا

أزمة في مران غينيا قبل مواجهة مصر

قيمة انتقال بادجي لـ أميان

مصير معين الشعباني مع المصري وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن

الأهلي الزمالك الدوري المصري عصام عبد الفتاح
نرشح لكم
وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته اتحاد الكرة يتكفل بعلاج الحكم وائل فاروق مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد
أخر الأخبار
وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت 3 ساعة | الكرة المصرية
رش غرفة الملابس بالواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب 3 ساعة | الكرة الإفريقية
جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا 3 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة 3 ساعة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: ليس هناك مشكلة في تجديد أنس أسامة.. ولا أعلم شيئا عن توقيعه لـ الاتحاد 3 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا 3 ساعة | الكرة المصرية
فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش 4 ساعة | منتخب مصر
رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا