عصام عبد الفتاح: تحديد حكام مباراة الأهلي والزمالك مسألة وقت

تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن مسألة اختيار طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سيتم الاستقرار على حكم مباراة القمة خلال يومين أو ثلاثة".

وأضاف "خاطبنا اتحادات الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا وسنستقر قريبا".

وأوضح "مباراة الدور الأول أقيمت بحكم مصري وقدم مباراة مميزة وقد يكون حكم القمة قريبا مصري من جديد".

واختتم "ما نطلبه هو الدعم من جميع عناصر اللعبة سواء الأندية أو اتحاد الكرة الذي يدعمنا بشكل كبير".

ولعبت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بصافرة الحكم المصري محمد عادل، وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويلتقي القطبان يوم الأحد التاسع عشر من يونيو الجاري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين للدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الجدول بـ 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يملك الأهلي 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث.

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