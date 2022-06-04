بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، نتيجة مباراة إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية في ملعب ريناتو دالارا.

سجل لإيطاليا: لورينزو بيليجريني وسجل لألمانيا: جوشوا كيميتش.

وتظل عقدة الطليان للألمان مستمرة، إذ لم يستطع الناسيونال مانشافت من تحقيق الفوز على الأتزوري في أي مباراة رسمية.

وخاض مانشيني المباراة الدولية رقم 50 له مع إيطاليا فاز في 33 مباراة وتعادل في 12 وتلقى 5 هزائم فقط، كما سجل 113 هدفا واستقبل 34.

وأصبح هانز فليك ثالث مدير فني في تاريخ منتخب ألمانيا لا يخسر أول 10 مباريات بعد سيب هيربيرجر وجوسيف ديرفال.

ويتصدر منتخب المجر الترتيب بعدما فاز على إنجلترا بهدف دون رد.

ويلتقي بطل أوروبا مع المجر في الجولة المقبلة، بينما يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل

روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا أعلن أن مباراة الأرجنتين الماضية -خسرها 3-0- ستكون نهاية دورة حياة لإيطاليا، وسيتم الاعتماد على اللاعبين الشباب لبناء منتخب جديد.

أجرى مانشيني 10 تغييرات على التشكيل الذي خاض المباراة، عن الذي بدأ به مباراة الأرجنتين.

وظهر دافيدي فراتيسي لاعب وسط ساسولو في مباراته الدولية الأولى.

في المقابل، خاض توماس مولر اللقاء الدولي رقم 113 مع ألمانيا متساويا مع فيليب لام كخامس أكثر لاعب ارتداءً لقميص ناسيونال مانشافت.

وصف المباراة

ساد الحذر الدقائق الأولى من عمر اللقاء، وجاء أول تهديد حقيقي من سيرج جنابري الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تصدى لها دوناروما بعد مرور ربع ساعة.

واستطاع الضيوف من إيقاف هجوم إيطاليا بالتسلل، فوقع لاعبي الأتزوري في مصيدة التسلل 5 مرات خلال النصف ساعة الأولى.

رد إيطاليا جاء قويا، تسديدة صاروخية من جانليوكا سكاماكا ارتطمت بالقائم الأيسر لمانويل نوير في الدقيقة 35.

جنابري لم يستطع استغلال عدم قدرة دفاع إيطاليا في تشتيت الكرة وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت عارضة دوناروما في الدقيقة 38.

بدأ الشوط الثاني مع بحث الفريقين عن هدف أول، فأهدر سكاماكا فرصة هدف التقدم برأسية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 55 أطلق ماتيو بوليتانو تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد 10 دقائق خرج بوليتانو وشارك ماتيو جنونتو صاحب الـ 18 عاما لأول مرة بقميص إيطاليا، ليصبح أول لاعب من مواليد عام 2003 يرتدي قميص بطل أوروبا.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، أرسل جنونتو عرضية أودعها لورينزو بيليجريني في الشباك.

رد ألمانيا جاء سريعا عن طريق جوشوا كيميتش الذي استغل عرضية لم تشتت بالشكل الصحيح وسدد بقوة في شباك دورناوما في الدقيقة 73.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل.

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