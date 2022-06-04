الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم

الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم

الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم

الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة

من الدوري إلى الدرجة الثالثة في 7 سنوات.. أزمة ألعاب دمنهور بين مطرقة الإدارة وضعف الإمكانيات