الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم

السبت، 04 يونيو 2022 - 22:26

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

مجموعة الصعيد الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد المنصورة لـ في الجول: أحمد الكاس يقود الفريق عقب مواجهة المصري الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس الدرجة الثانية – سبورتنج يكتسح الرجاء 7-0.. ومهاجم يحرس مرمى الحدود وفريق لم يفز أبدا من الدوري إلى الدرجة الثالثة في 7 سنوات.. أزمة ألعاب دمنهور بين مطرقة الإدارة وضعف الإمكانيات
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم 12 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد 27 دقيقة | الدرجة الثانية
بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي للسنغال 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد 43 دقيقة | رياضات أخرى
توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح ساعة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم - إيطاليا (1)-(1) ألمانيا.. التعااااااادل ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا