الأهلي يعلن رحيل بادجي بشكل نهائي

السبت، 04 يونيو 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الترسانة - بادجي

أعلن الأهلي رحيل مهاجمه السنغالي أليو بادجي إلى صفوف أميان الفرنسي بشكل دائم.

وأوضح أمير توفيق مدير التعاقدات أن أميان قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها في النادي الفرنسي لمدة عام.

وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة أيام وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.

أخبار متعلقة
مؤتمر إيهاب جلال: لا نمانع استقدام أخصائي تأهيل نفسي..والنني قد يغيب أمام غينيا على الرغم من عقوبة اللعب بدون جماهير.. حضور 36 ألف مشجع لمباراة المجر وإنجلترا تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي

هذا ووجه أمير توفيق الشكر للاعب السنغالي عن فترة تواجده في صفوف الأهلي، وكذلك أثناء إعارته في الموسم الماضي لنادي إميان الفرنسي.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الجاري وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

ولعب بادجي معارا مع أميان الفرنسي الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 ليشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

يذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم تمديد تعاقد محمد محمود لأربعة مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

فيوتشر يقطع الطريق على الأهلي والزمالك

ميسي ومورينيو قد يجتمعان معا

كواليس تجديد لاعب الأهلي

اهتمام أوروبي برمضان صبحي

الأهلي أليو بادجي أميان الدوري المصري الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
نرشح لكم
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع المصري يكشف لـ في الجول مصير الشعباني وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة لاستضافة نهائي إفريقيا مران الزمالك - شيكابالا يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة لـ عبد الشافي وجمعة محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة
أخر الأخبار
90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم 52 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد ساعة | الدرجة الثانية
بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لـ السنغال ساعة | الكرة الإفريقية
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد ساعة | رياضات أخرى
توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا