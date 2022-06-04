الأهلي يعلن رحيل بادجي بشكل نهائي

أعلن الأهلي رحيل مهاجمه السنغالي أليو بادجي إلى صفوف أميان الفرنسي بشكل دائم.

وأوضح أمير توفيق مدير التعاقدات أن أميان قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها في النادي الفرنسي لمدة عام.

وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة أيام وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.

هذا ووجه أمير توفيق الشكر للاعب السنغالي عن فترة تواجده في صفوف الأهلي، وكذلك أثناء إعارته في الموسم الماضي لنادي إميان الفرنسي.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الجاري وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

ولعب بادجي معارا مع أميان الفرنسي الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 ليشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

يذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم تمديد تعاقد محمد محمود لأربعة مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

فيوتشر يقطع الطريق على الأهلي والزمالك

ميسي ومورينيو قد يجتمعان معا

كواليس تجديد لاعب الأهلي

اهتمام أوروبي برمضان صبحي