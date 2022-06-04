مؤتمر إيهاب جلال: لا نمانع استقدام أخصائي تأهيل نفسي..والنني قد يغيب أمام غينيا

السبت، 04 يونيو 2022 - 18:36

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر إيهاب جلال وعمرو السولية قبل مواجهة غينيا

كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عن إصابة أحمد فتوح بفيروس كورونا واحتمالية غياب محمد النني عن مواجهة غينيا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يومي 5 و9 يونيو قبل مواجهة كوريا وديا 14 يونيو.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "محمد النني قد يغيب عن مباراة غينيا بسبب الإصابة، أحمد فتوح تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد تواجده في معسكر المنتخب اليوم".

أخبار متعلقة
محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي على الرغم من عقوبة اللعب بدون جماهير.. حضور 36 ألف مشجع لمباراة المجر وإنجلترا نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز

وأضاف "محمد الشناوي سيغيب عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا ولكنه سيستمر في المعسكر، غياب الشناوي مؤثر بالطبع ولكن لدينا ثقة في كل الحراس المتواجدين للظهور بالمستوى المنتظر".

وواصل "صلاح يريد تحقيق الأفضل مع منتخب مصر ويلعب بكل قدراته مع الفريق".

وتابع "سنلعب بشكل مختلف عما سبق، هدفنا الفوز في كل مباراة".

واستكمل "من الممكن الاستعانة بأخصائي تأهيل نفسي رياضي في المنتخب، الأهم هو استعداد اللاعبين لتقبل الفكرة".

واستطرد "مجموعة مصر كلها فرق شاركت في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا، مباراة غينيا مهمة وكبيرة".

وأتم عن مشاركة محمد صلاح أمام كوريا "سنحافظ على القوام الأساسي مع منح الفرص لبعض اللاعبين الجدد الذين نريد مشاركتهم للوقوف على مستواهم".

ومن جانبه قال عمرو السولية في المؤتمر الصحفي: "سنبدأ تصفيات أمم إفريقيا وكلنا أمل في بداية جديدة لمنتخب مصر وكلنا طموح لتحقيق انطلاقة قوية أمام غينيا".

وتابع "لاعبو المنتخب سيكون لديهم دوافع جديدة، أصحاب الخبرات مع الوافدين الجدد كلنا مجموعة واحدة لتحقيق الأهداف المنتظرة".

يذكر أن مباراة غينيا ستكون المواجهة الأولي لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال.

طالع أيضا

فيوتشر يقطع الطريق على الأهلي والزمالك

ميسي ومورينيو قد يجتمعان معا

كواليس تجديد لاعب الأهلي

اهتمام أوروبي برمضان صبحي

مصر منتخب مصر غينيا تصفيات أمم إفريقيا مؤتمر إيهاب جلال مؤتمر السولية مؤتمر منتخب مصر
نرشح لكم
اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف مصطفى محمد أمام غينيا كاف يجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا سلبية مسحة منتخب مصر من فيروس كورونا.. واستمرار إيجابية عينة الشناوي كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا نقل مران منتخب مصر لـ استاد القاهرة أبو العلا: حجازي سليم 100%.. وفضلنا استكمال تأهيله في إسبانيا طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين
أخر الأخبار
مران الزمالك - شيكابالا يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة لـ عبد الشافي وجمعة 2 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن رحيل بادجي 2 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر إيهاب جلال: لا نمانع استقدام أخصائي تأهيل نفسي..والنني قد يغيب أمام غينيا 43 دقيقة | منتخب مصر
محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي 46 دقيقة | الكرة المصرية
على الرغم من عقوبة اللعب بدون جماهير.. حضور 36 ألف مشجع لمباراة المجر وإنجلترا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة ساعة | الكرة المصرية
عودة رمضان صبحي وغياب إكرامي.. قائمة بيراميدز لمواجهة اتحاد جدة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا