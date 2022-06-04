مؤتمر إيهاب جلال: لا نمانع استقدام أخصائي تأهيل نفسي..والنني قد يغيب أمام غينيا

كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عن إصابة أحمد فتوح بفيروس كورونا واحتمالية غياب محمد النني عن مواجهة غينيا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يومي 5 و9 يونيو قبل مواجهة كوريا وديا 14 يونيو.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "محمد النني قد يغيب عن مباراة غينيا بسبب الإصابة، أحمد فتوح تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد تواجده في معسكر المنتخب اليوم".

وأضاف "محمد الشناوي سيغيب عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا ولكنه سيستمر في المعسكر، غياب الشناوي مؤثر بالطبع ولكن لدينا ثقة في كل الحراس المتواجدين للظهور بالمستوى المنتظر".

وواصل "صلاح يريد تحقيق الأفضل مع منتخب مصر ويلعب بكل قدراته مع الفريق".

وتابع "سنلعب بشكل مختلف عما سبق، هدفنا الفوز في كل مباراة".

واستكمل "من الممكن الاستعانة بأخصائي تأهيل نفسي رياضي في المنتخب، الأهم هو استعداد اللاعبين لتقبل الفكرة".

واستطرد "مجموعة مصر كلها فرق شاركت في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا، مباراة غينيا مهمة وكبيرة".

وأتم عن مشاركة محمد صلاح أمام كوريا "سنحافظ على القوام الأساسي مع منح الفرص لبعض اللاعبين الجدد الذين نريد مشاركتهم للوقوف على مستواهم".

ومن جانبه قال عمرو السولية في المؤتمر الصحفي: "سنبدأ تصفيات أمم إفريقيا وكلنا أمل في بداية جديدة لمنتخب مصر وكلنا طموح لتحقيق انطلاقة قوية أمام غينيا".

وتابع "لاعبو المنتخب سيكون لديهم دوافع جديدة، أصحاب الخبرات مع الوافدين الجدد كلنا مجموعة واحدة لتحقيق الأهداف المنتظرة".

يذكر أن مباراة غينيا ستكون المواجهة الأولي لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال.

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