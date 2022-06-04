بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لـ السنغال

السبت، 04 يونيو 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

ساديو ماني يسجل ويحتفل بتأهل السنغال على حساب مصر

أصبح ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

ويلعب منتخب السنغال مع بنين في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت المباراة تسجيل ساديو ماني لهدفين في الشوط الأول والذي انتهى بتقدم منتخب بلاده بهدفين دون مقابل، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الشوط الثاني

أخبار متعلقة
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح

وبهدفيه في مرمى بنين وصل ساديو ماني للهدف رقم 32 بقميص السنغال ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب متخطيا هينري كامارا الذي سجل 29 هدفا بقميص السنغال.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الـ 12 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بجانب كل من رواندا وموزمبيق وبنين.

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال خلال العام الحالي للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل لكأس العالم 2022.

طالع أيضا

مؤتمر إيهاب جلال قبل مواجهة غينيا

الأهلي يعلن رحيل مهاجمه

كواليس تجديد لاعب الأهلي

اهتمام أوروبي برمضان صبحي

ساديو ماني السنغال
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - رباعية مالي بمشاركة ديانج.. الجزائر تهزم أوغندا بهدفين تصفيات أمم إفريقيا – هاتريك ماني يتوجه هدافا تاريخيا للسنغال.. وموريتانيا تهزم السودان بثلاثية مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح رفض حضور الجماهير والملعب الرئيسي.. كواليس مران غينيا الأخير قبل مواجهة مصر موسيماني: لماذا لا يوجد VAR في مجموعات دوري الأبطال؟.. وإفريقيا تتأخر عن أوروبا 50 عاما مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا مواعيد مباريات السبت 4-6-2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - رباعية مالي بمشاركة ديانج.. الجزائر تهزم أوغندا بهدفين 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم 12 دقيقة | الدرجة الثانية
اتحاد الكرة يتكفل بعلاج الحكم وائل فاروق 20 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا – هاتريك ماني يتوجه هدافا تاريخيا للسنغال.. وموريتانيا تهزم السودان بثلاثية 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا 44 دقيقة | الدوري الإسباني
بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا