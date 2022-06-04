بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لـ السنغال
السبت، 04 يونيو 2022 - 22:08
كتب : FilGoal
أصبح ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.
ساديو ماني
النادي : ليفربول
ويلعب منتخب السنغال مع بنين في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وشهدت المباراة تسجيل ساديو ماني لهدفين في الشوط الأول والذي انتهى بتقدم منتخب بلاده بهدفين دون مقابل، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الشوط الثاني
وبهدفيه في مرمى بنين وصل ساديو ماني للهدف رقم 32 بقميص السنغال ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب متخطيا هينري كامارا الذي سجل 29 هدفا بقميص السنغال.
ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الـ 12 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بجانب كل من رواندا وموزمبيق وبنين.
وقاد ساديو ماني منتخب السنغال خلال العام الحالي للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل لكأس العالم 2022.
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