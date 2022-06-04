مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد

السبت، 04 يونيو 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صفقات فريق السيدات للكرة الطائرة، فريدة العسقلاني ودانا شوقي ومايا ممدوح، في ظل غياب مريم متولي لظروف السفر.

وقال منصور في فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب": "نحن الآن مهتمون بكل الألعاب للرجال والسيدات. كرة الطائرة من ضمن الألعاب التي ندعمها، وعلى مستوى الرجال نقلناها إلى الأمام وفزنا بالدوري والكأس".

وأضاف "نحن ندعم فريق السيدات وليس لدينا مشكلة مع النادي الأهلي. إذا انتهى عقد اللاعبة نتعاقد معها. هذا هو الاحتراف"

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وأوضح "محمود عبد المنعم كهربا كان عقده ساريا مع الزمالك والأهلي تعاقد معه، ولم نغضب. هل تأخذ اللاعب الذي لا يزال عقده ساريا ولا تريدنا أن نغضب، وحين نأخذ نحن لاعبة عقدها انتهى أو لاعب مثل عبد الله السعيد تغضب"؟

وعاد منصور للحديث عن أزمة وقعت خلال تفاوض الزمالك مع رباعي طائرة الأهلي، حيث قال: "فؤاد عبد السلام تواصل مع والد إحدى الفتيات وهدده عبر تسجيل صوتي".

وأضاف "قال كلاما مثل: عيب، هذا لا ينفع، أنتم تحاولون تدمير الأهلي. ما هي طلباتك؟ كما هددها بالاستبعاد من المنتخب".

وتابع "كيف تهدد لاعبة وقعت مع نادي الزمالك؟ ما هذه الفوضى؟ سأقدم شكوى رسمية ضدك في الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة. اللاعبة عقدها انتهى. أملك التسجيل الصوتي وهذه فضيحة".

وأوضح "هذا احتراف. هي ترى أن هذا المكان هو الأفضل لها الآن. لديك رمضان صبحي تربى في الأهلي وذهب إلى بيراميدز. شريف إكرامي نجل إكرامي انتقل إلى بيراميدز، وكذلك أحمد فتحي وعبد الله السعيد. هذا هو الاحتراف على مستوى كرة القدم الكبير، فما بالك بالكرة الطائرة وفتيات في سن الزهور وتهدد آبائهم"؟

واختتم "سأل عن المقابل المادي والقصة ليست فيما يخصه، بل في نادي الزمالك الجديد. ابتعد عن الفتيات المنضمين إلينا وتوقف عن التهديد. هذا شخص يستغل مكانته لتهديد الفتيات التي تتعاقد مع نادي الزمالك".

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الزمالك - كرة طائرة الزمالك مرتضى منصور فريدة العسقلاني مريم متولي مايا ممدوح دانا شوقي الأهلي فؤاد عبد السلام
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