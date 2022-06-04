بين اتهامات ورد غاضب.. جاتوزو: هل أنا عنصري؟ هل لدي رهاب المثلية؟ هل نحن مجانين؟

اتهامات إسبانية وردود غاضبة من الإيطالي جينارو جاتوزو الذي يستعد لتولي تدريب فالنسيا الإسباني.

المدير الفني الإيطالي سافر إلى سنغافورة منذ أيام للاتفاق مع بيتر ليم مالك فالنسيا لتدريب الفريق حتى 2024. (طالع التفاصيل)

وشن ميجيل زورو رئيس فالنسيا السابق هجوما حادا على جاتوزو واصفا إياه بالتحيز الجنسي والعنصري ورهاب المثلية في بيان.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت 3 جمل مختلفة للإيطالي في 3 مواقف مختلفة بمسيرته ومن ثم رد جاتوزو على ما قيل ضده.

التحيز الجنسي: "لا أستطيع رؤية المرأة في كرة القدم، لا أحب أن أقول ذلك، لكن هذا هو الأمر"، جاء ذلك عقب مشاركة باربرا بيرلسكوني نجلة رئيس ميلان سيلفيو بيرلسكوني آنذاك الأدوار مع أدريانو جالياني في 2013.

رهاب المثلية: تحدث رينو في 2008 عن الأمر: "الزاوج بين رجلين أو امرأتين هو أمر غريب بالنسبة لي".

العنصرية: "في 2013 وعقب خروج كيفين برنس بواتينج من مباراة بسبب الهتافات العنصرية صرَح رينو: "كم مرة تم إطلاق الصافرات على لاعبين بيض البشرة، حدث الأمر لي، لكنني لك أعره أي اهتمام".

نجم ميلان السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2006 من قبل تحدث رد قائلا عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على الاتهامات الموجهة له.

وقال رينو: "قصتي تتحدث عن نفسها، هل أنا عنصري؟ هل لدي رهاب المثلية؟ هل أنا كره الأجانب؟ أنا مفتول العضلات؟ لكن هل نحن مجانين؟ نحتاج للحظة هدوء".

وأضاف "الجملة المتعلقة بالنساء، قيلت في وقت دخول باربرا بيرلسكوني عالم كرة القدم، ونيتي كانت الدفاع عن عمل جالياني الذي تعطل".

وأوضح "عنصري؟ إذا لم تعاقدت مع تيموتي باكايوكو في نابولي؟ لم أكن عنصريا ضد اللاعبين السود الذين كانوا زملائي وأصدقائي".

وأكمل "ماذا قال هؤلاء الرجال الذين يتحدثون عن العنصرية عني؟ هم أسود من خلال لوحة المفاتيح وحساباتهم؟".

وأتم "جئت من بلدة صغيرة في كالابريا، صنعت نفسي، وذهبت كطفل للعب في أسكتلندا في رينجرز، هل تعلم ماذا يعني أن شخص جنوبي (من جنوب إيطاليا) يخرج من البلاد ويظهر للجميع ما يمكن فعله؟ بنيت مسيرتي بالعمل الجاد والالتزام والعرق، لم يعطني أحدا شيء ولن أسمح لأحد بعد الآن بتوجيه اتهامات مروعة وإعاقة عملي".

وتولى جاتوزو تدريب ميلان ونابولي وبيزا وباليرمو وأيضا أندية سيون السويسري وكريتي القبرصي.

ومنذ رحيله عن تدريب نابولي، ارتبط اسم الإيطالي بتدريب توتنام الإنجليزي، كما تولى تدريب فيورنتينا عدة ايام قبل أن يرحل بسبب مشاكل مع إدارة النادي.

وإذا أصبح جاتوزو مديرا فنيا للخفافيش سيكون الإيطالي الثالث الذي يقود الفريق الإسباني في تاريخه.

وسيأتي خلفا لكل من كلاوديو رانييري (قاد الفريق في ولايتين) وقاد الفريق خلالها للفوز بألقاب كأس إنترتوتو وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي، وتشيزاري برانديلي الذي قاد الفريق في 10 مباريات فقط.

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