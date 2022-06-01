كالتشيو ميركاتو: الإيطالي الثالث.. جاتوزو يقترب من تدريب فالنسيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

جاتوزو - نابولي

سافر جينارو جاتوزو المدير الفني الإيطالي إلى سنغافورة للقاء بيتر ليم مالك نادي فالنسيا من أجل قيادة الفريق.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" فأن المدرب الإيطالي سافر رفقة وكيله جورجي مينديش

ويبحث فالنسيا عن مدرب يخلف خوسيه بوردالاس المدير الفني للخفافيش.

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وفي حال توصل الأطراف للاتفاق سيتولى جاتوزو تدريب الخفافيش انطلاقا من الموسم المقبل.

وتولى جاتوزو تدريب ميلان ونابولي وبيزا وباليرمو وأيضا أندية سيون السويسري وكريتي القبرصي.

وحقق رينو لقب كأس إيطاليا موسم 2019-2020 بالفوز على يوفنتوس في النهائي بركلات الترجيح.

وإذا أصبح جاتوزو مديرا فنيا للخفافيش سيكون الإيطالي الثالث الذي يقود الفريق الإسباني في تاريخه.

وسيأتي خلفا لكل من كلاوديو رانييري (قاد الفريق في ولايتين) وقاد الفريق خلالها للفوز بألقاب كأس إنترتوتو وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي، وتشيزاري برانديلي الذي قاد الفريق في 10 مباريات فقط.

وتولى بوردالاس تدريب فالنسيا في مايو 2021 وخلال 41 مباراة فاز في 16 وتعادل في 14 وخسر 11، واحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإسباني.

وكاد المدرب الإسباني أن يحقق اللقب كأس ملك إسبانيا 2022 لكنه خسر النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.

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