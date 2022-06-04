محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي

أبدى محمد محمود سعادته بتجديد تعاقده مع الأهلي حتى 2027، ووصفها بأسعد لحظات حياته.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد لاعب وسطه لمدة 4 مواسم بالإضافة إلى الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال محمد محمود عبر موقع الأهلي الرسمي: "التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي".

وأضاف "أسعى إلى بذل ‏أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، والمساهمة ‏في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب لإسعاد جماهير الأهلي".

وتابع "وقعت على بياض تقديرا وحبا للأهلي الذي ساندني طوال فترة إصابتي ‏وكذلك ‏الجماهير الوفية التي تدعمني بقوة منذ وصولي إلى النادي".

وواصل "خلال فترة إصابتي ‏التي استمرت ‏ما يقرب من عامين، وجاءت الفرصة لرد الجميل والوفاء بالوعد الذي ‏قطعته على نفسي ‏بالتمديد على بياض، وهو ما حدث خلال الجلسة التي جمعتني بأمير ‏توفيق مدير التعاقدات".

وشدد محمد محمود أن محمود الخطيب رئيس النادي، كان داعما له بقوة طوال ‏الفترة ‏الماضية، لا سيما في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى الدعم والمساندة، مشيرا إلى ‏أن الخطيب تحدث ‏معه كثيرا بكلمات مؤثرة للغاية للشد من عزيمته.‏

وأتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يكون تمديد عقدي فاتحة خير بالنسبة إليَّ ‏في ‏مشواري مع الأهلي، وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة".

وانضم محمد محمود إلى الأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة.

ومنذ انتقاله خاض 8 مباريات صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

وتعرض محمد محمود في موسم 2019-2020 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب أمام سموحة والتي كانت مباراته الثانية فقط بقميص الأهلي.

وعقب عودته مجددا للتدريبات وقبل خوض أي مباراة رسمية تعرض للإصابة نفسها مرة أخرى.

وخاض الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 2 في الدوري و3 في كأس الرابطة المصرية.

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