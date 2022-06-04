محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي

السبت، 04 يونيو 2022 - 18:33

كتب : حسام نور الدين

محمد محمود يجدد تعاقده مع الأهلي

أبدى محمد محمود سعادته بتجديد تعاقده مع الأهلي حتى 2027، ووصفها بأسعد لحظات حياته.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد لاعب وسطه لمدة 4 مواسم بالإضافة إلى الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال محمد محمود عبر موقع الأهلي الرسمي: "التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي".

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا محمد محمود مستمر مع الأهلي حتى 2027 نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة خبر في الجول – بسبب موعد 30 يونيو.. الأهلي يستأنف على تغريمه لصالح هدرسفيلد

وأضاف "أسعى إلى بذل ‏أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، والمساهمة ‏في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب لإسعاد جماهير الأهلي".

وتابع "وقعت على بياض تقديرا وحبا للأهلي الذي ساندني طوال فترة إصابتي ‏وكذلك ‏الجماهير الوفية التي تدعمني بقوة منذ وصولي إلى النادي".

وواصل "خلال فترة إصابتي ‏التي استمرت ‏ما يقرب من عامين، وجاءت الفرصة لرد الجميل والوفاء بالوعد الذي ‏قطعته على نفسي ‏بالتمديد على بياض، وهو ما حدث خلال الجلسة التي جمعتني بأمير ‏توفيق مدير التعاقدات".

وشدد محمد محمود أن محمود الخطيب رئيس النادي، كان داعما له بقوة طوال ‏الفترة ‏الماضية، لا سيما في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى الدعم والمساندة، مشيرا إلى ‏أن الخطيب تحدث ‏معه كثيرا بكلمات مؤثرة للغاية للشد من عزيمته.‏

وأتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يكون تمديد عقدي فاتحة خير بالنسبة إليَّ ‏في ‏مشواري مع الأهلي، وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة".

وانضم محمد محمود إلى الأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة.

ومنذ انتقاله خاض 8 مباريات صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

وتعرض محمد محمود في موسم 2019-2020 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب أمام سموحة والتي كانت مباراته الثانية فقط بقميص الأهلي.

وعقب عودته مجددا للتدريبات وقبل خوض أي مباراة رسمية تعرض للإصابة نفسها مرة أخرى.

وخاض الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 2 في الدوري و3 في كأس الرابطة المصرية.

طالع أيضا

فيوتشر يقطع الطريق على الأهلي والزمالك

ميسي ومورينيو قد يجتمعان معا

سبب انسحاب الأهلي من نهائي إفريقيا

قرار من كاف بشأن حرمان الأندية من المشاركة إفريقيا

محمد محمود الأهلي
نرشح لكم
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع المصري يكشف لـ في الجول مصير الشعباني وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة لاستضافة نهائي إفريقيا مران الزمالك - شيكابالا يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة لـ عبد الشافي وجمعة الأهلي يعلن رحيل بادجي بشكل نهائي تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة
أخر الأخبار
90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم 51 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد ساعة | الدرجة الثانية
بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لـ السنغال ساعة | الكرة الإفريقية
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد ساعة | رياضات أخرى
توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا