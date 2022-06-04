على الرغم من عقوبة اللعب بدون جماهير.. حضور 36 ألف مشجع لمباراة المجر وإنجلترا

على الرغم من قرار الاتحادان الدولي والأوروبي بعقاب المجر باللعب خمس مباريات بدون حضور جماهيري بسبب الهتافات العنصرية.

وكان لاعبو إنجلترا قد تعرضوا للهتافات العنصرية من قبل المشجعين في المباراة الأخيرة بين المنتخبين في شهر سبتمبر الماضي على ملعب بوشكاك.

ويلعب منتخب إنجلترا مع المجر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وكان قرار الاتحاد الأوروبي يتضمن لعب منتخب المجر خمس مباريات دولية بدون جماهير ولكن مع السماح بأي عدد من المشعجين تحت 14 عاما بالحضور بشكل طبيعي والسماح لشخص بالغ واحد بالحضور مع كل 10 أطفال.

ولذلك وعلى الرغم من عقاب المجر باللعب بدون حضور جماهير إلا أن المباراة تشهد حضور 36 ألف مشجع كما تشير التقارير ومن ضمنهم 3600 مشجع بالغ.

وقال ساوثجيب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس تعليقا على الأمر: "لقد فوجئنا جميعا لكننا ندعو الأطفال إلى ملعبنا لذلك لم أكن واضحا بشأن القواعد ولا أعرف ما هو الرقم".

واستمر "علينا التأكد من الثبات في معتقداتنا والموقف الذي نتخذه كفريق واحد وأننا متحدون في كونه غير مقبول وبمجرد أن طبقنا العقوبات فقد ذهبنا بعيدا على أي حال".

وتابع "أتخيل أن المجر ستشعر بنفس الشعور الذي نشعر به حيال فرض قيود على مباراة على أرضها ولن يرغبوا في حدوث ذلك مرة أخرى، لقد أوضحنا موقفنا ومشاعرنا من حيث العنصرية وعدم قبولها".

وأضاف "نأمل أن يدرك الشباك في الملعب سبب حدوث هذه الفرصة وعلينا أن نواصل القيام بالأشياء الصحيحة وأن نضع النموذج الصحيح".

وشدد "اعتقد أن الجميع يتعلم من كل تجربة مروا بها وأعرف أن لاعبينا أرادوا فقط التركيز على كرة القدم".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بجانب كل من المجر وألمانيا وإيطاليا.

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