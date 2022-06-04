سبورت: يونايتد يكثف مفاوضات ضم دي يونج.. وموعد حسم الصفقة اقترب

كثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاوضاته من أجل التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني ومنتخب هولندا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مانشستر يونايتد يريد بشدة ضم لاعب الوسط الهولندي، وذلك بسبب إصرار إريك تين هاج المدير الفني للفريق في التعاقد معه.

وأضافت أن يونايتد لا يمانع دفع ما يقرب من 80 مليون يورو لضم دي يونج، وهو المبلغ الذي يساعد برشلونة في أزمته المالية الراهنة.

الأمر الذي يدفع برشلونة للموافقة على بيع دي يونج، الذي يعد حاليا أحد أهم لاعبي الفريق الكتالوني.

وبدأت مفاوضات مانشستر يونايتد مع برشلونة لضم دي يونج قبل نهاية الموسم المنقضي.

وعندما استفسر مانشستر يونايتد عن موقف دي يونج، أكد لهم برشلونة أن اللاعب متاح طالما سيتم دفع المبلغ الذي يريده النادي الإسباني.

ليصبح الأمر الآن بين يدي اللاعب، وهو الذي سيتخذ القرار سواء بالموافقة على الانتقال لمانشستر يونايتد أو الاستمرار في برشلونة.

ووضع مانشستر يونايتد موعدا لحسم الصفقة وهو منتصف يونيو الجاري، وفي حالة عدم قدرة النادي الإنجليزي على إتمام التعاقد مع دي يونج في الموعد المحدد سيحول وجهته لعدة بدائل.

ويعد البديل الأول الذي وضعه مانشستر يونايتد للتعاقد معه في حالة فشل ضم دي يونج، ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي.

دي يونج البالغ من العمر 25 عاما انضم لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.

ولعب خلال الموسم المنقضي مع برشلونة 46 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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