عاد بعد 14 عاما ليحصدها مجددا.. رونالدو لاعب العام في مانشستر يونايتد

تُوج كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد وفقا لما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر خلال الموسم المنقضي 2021-2022.

وأعلن يونايتد حصول رونالدو على جائزة السير مات باسبي كلاعب العام في مانشستر يونايتد بعد تصويت جمهور النادي حول جميع أنحاء العالم.

رونالدو سجل 18 هدفا خلال الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي وضعته في المركز الثالث خلف محمد صلاح وسون هيونج مين برصيد 22 هدف.

وأحرز رونالد 3 أهداف "هاتريك" ضد توتنام هوتسبير ونورويتش سيتي، وسجل هدفين في أول ظهور له ضد نيوكاسل يونايتد.

6 أهداف سجلها النجم البرتغالي بقميص مانشستر يونايتد خلال النسخة الأخية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

𝗢𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 👏 You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year 🤩🏅#MUFC | @adidasfootball — Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022

الجائزة التي حصل عليها رونالدو تختلف عن تتويج الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بجائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنقضي 2021-22 وذلك بتصويت اللاعبين، حيث تعد جائزة النجم البرتغالي بتصويت الجمهور بمثابة الجائزة الأصلية.

رونالدو حصل على الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته مع مانشستر يونايتد حيث سبق وأن حصل عليها في مواسم 2003-2004، 2007-2008، 2007-2008 بخلاف الموسم المنصرم.

ويعد رونالدو هو أكثر من توج بالجائزة منذ بدايتها في تاريخ يونايتد.

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