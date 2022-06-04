منتخب فرنسا يفقد فاران 3 مباريات بسبب الإصابة.. ونجم ليفربول يعوضه

السبت، 04 يونيو 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

رافائيل فاران - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب رافاييل فاران مدافع مانشستر يوناتيد عن صفوف الديوك في باقي مباريات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا

وتعرض فاران للإصابة خلال مباراة فرنسا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، التي خسرها بطل العالم بهدفين لهدف.

وغادر فاران المباراة في الدقيقة 61 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه ويليام ساليبا.

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ويعاني فاران من إصابة في العضلات، غادر بسببها معسكر منتخب فرنسا.

وكشف الاتحاد الفرنسي عن تأكد غياب فاران في مباراتي كرواتيا ومواجهة النمسا.

وقرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعاء إبراهيما كوناتيه مدافع ليفربول ليعوض غياب فاران.

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