تقرير: ليفربول يخطط للتعاقد مع جنابري

السبت، 04 يونيو 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

جنابري سيدخل آخر موسم في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2023.

وأجرى ليفربول بحسب صحيفة "أنفيلد سنترال" البريطانية محادثات حول إمكانية التعاقد مع سيرج جنابري.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن قدم عرضا نهائيا للتجديد مع جنابري في الأيام الأخيرة يقضي بحصوله على 10 ملايين سنويا ومع ذلك، لم يتلق النادي بعد ردا من صاحب الـ26 عاما.

أخبار متعلقة
بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا المنصورة لـ في الجول: أحمد الكاس يقود المنصورة عقب مواجهة المصري

وأشارت إلى أن بايرن سيضطر إلى قبول رقم منخفض نسبيا لرحيل جنابري يصل إلى 35 مليون يورو نظرا لوضعه التعاقدي.

وسجل جنابري 17 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع فريق المدرب بارين خلال الموسم المنصرم 2021-2022.

طالع أيضا

بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا

جديد لوكاكو وإنتر ميلان

نجم الأرجنتين يعلن اعتزاله

مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية

ليفربول سيرج جنابري بايرن ميونيخ
نرشح لكم
منتخب فرنسا يفقد فاران 3 مباريات بسبب الإصابة.. ونجم ليفربول يعوضه تليجراف: تشيلسي يحدد شرطه للتخلي عن لوكاكو بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه دي يونج: لهذا السبب أظهر مع هولندا بشكل أفضل من برشلونة بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة "خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما
أخر الأخبار
منتخب فرنسا يفقد فاران 3 مباريات بسبب الإصابة.. ونجم ليفربول يعوضه 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تليجراف: تشيلسي يحدد شرطه للتخلي عن لوكاكو 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – بسبب موعد 30 يونيو.. الأهلي يستأنف على تغريمه لصالح هدرسفيلد 28 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ليفربول يخطط للتعاقد مع جنابري 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
المنصورة لـ في الجول: أحمد الكاس يقود الفريق عقب مواجهة المصري 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا