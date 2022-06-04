تقرير: ليفربول يخطط للتعاقد مع جنابري
السبت، 04 يونيو 2022 - 14:27
كتب : FilGoal
جنابري سيدخل آخر موسم في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2023.
سيرج جنابري
النادي : بايرن ميونيخ
وأجرى ليفربول بحسب صحيفة "أنفيلد سنترال" البريطانية محادثات حول إمكانية التعاقد مع سيرج جنابري.
وأوضحت الصحيفة أن بايرن قدم عرضا نهائيا للتجديد مع جنابري في الأيام الأخيرة يقضي بحصوله على 10 ملايين سنويا ومع ذلك، لم يتلق النادي بعد ردا من صاحب الـ26 عاما.
وأشارت إلى أن بايرن سيضطر إلى قبول رقم منخفض نسبيا لرحيل جنابري يصل إلى 35 مليون يورو نظرا لوضعه التعاقدي.
وسجل جنابري 17 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع فريق المدرب بارين خلال الموسم المنصرم 2021-2022.
طالع أيضا
بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا
مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية
نرشح لكم
منتخب فرنسا يفقد فاران 3 مباريات بسبب الإصابة.. ونجم ليفربول يعوضه تليجراف: تشيلسي يحدد شرطه للتخلي عن لوكاكو بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه دي يونج: لهذا السبب أظهر مع هولندا بشكل أفضل من برشلونة بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة "خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما