تقرير: ليفربول يخطط للتعاقد مع جنابري

جنابري سيدخل آخر موسم في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2023.

وأجرى ليفربول بحسب صحيفة "أنفيلد سنترال" البريطانية محادثات حول إمكانية التعاقد مع سيرج جنابري.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن قدم عرضا نهائيا للتجديد مع جنابري في الأيام الأخيرة يقضي بحصوله على 10 ملايين سنويا ومع ذلك، لم يتلق النادي بعد ردا من صاحب الـ26 عاما.

وأشارت إلى أن بايرن سيضطر إلى قبول رقم منخفض نسبيا لرحيل جنابري يصل إلى 35 مليون يورو نظرا لوضعه التعاقدي.

وسجل جنابري 17 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع فريق المدرب بارين خلال الموسم المنصرم 2021-2022.

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