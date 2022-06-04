بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية

السبت، 04 يونيو 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

ميسي وبنزيمة

رد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على تصريحات ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بشأن استحقاق الهداف الفرنسي الحصول على جائزة الكرة الذهبية وذلك عقب مواجهة منتخب بلاده أمام الدنمارك.

وسجل بنزيمة هدفا في شباك الدنمارك إلا منتخب بلاده خسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال بنزيمة عن تصريحات ميسي عقب المباراة: "لقد استمعت إلى كلمات ميسي وجعلتني سعيدا جدا، لأنها تأتي من لاعب مثل هذا. إنها تعطيني الدافع للقيام بالمزيد من الأشياء".

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وكان ميسي قد قال في تصريحات لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية: " أعتقد أنه لا يوجد أي شك، من الواضح أن بنزيمة حظي بسنة رائعة وأنهاها بالفوز بدوري أبطال أوروبا، لقد كان حاسما منذ دور الـ16 في البطولة وحتى النهائي".

بنزيمة قاد ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة الـ 14 في تاريخ النادي والخامسة له شخصيا بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

هداف ريال مدريد ساهم في التتويج باللقب عن طريق تسجيله لهاتريك في مباراتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 وتشيلسي في ذهاب دور ربع النهائي، كما سجل ثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي موزعة ذهابا وإياب وكان أحدهما هدف التأهل للمباراة النهائية.

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