سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه

السبت، 04 يونيو 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف أوباميانج في مرمى فالنسيا

رفض ثلاثي فريق برشلونة جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا تخفيض راتبه مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الثلاثي المخضرم في الفريق يرفض تخفيض راتبه مع برشلونة للمرة الثالثة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن الثلاثي يرى أنه ساعد النادي بشكل كبير في الفترة الماضية، بعدما وافق على تخفيض راتبه مرتين.

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ويرى اللاعبون أنهم غير مطالبين بتخفيض راتبهم مرة جديدة، في ظل رفض بعض لاعبي الفريق تخفيض رواتبهم في الفترة الماضية.

ولذلك إذا كان يحتاج برشلونة خفض سقف الرواتب في الفريق عليه إقناع لاعبين آخرين بتخفيض رواتبهم.

ويحصل جوردي ألبا البالغ من العمر 33 عاما على راتب سنوي يقدر بـ9 ملايين يورو.

وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر أيضا 33 عاما، بينما يحصل بيكيه صاحب الـ35 عاما على 5 ملايين يورو.

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