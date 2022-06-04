دي يونج: لهذا السبب أظهر مع هولندا بشكل أفضل من برشلونة

السبت، 04 يونيو 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - هولندا × بلجيكا

كشف فيرنكي دي يونج عن سبب ظهور بمستوى جيد مع المنتخب الهولندي وبشكل أفضل عن ما يقدمه مع ناديه برشلونة.

وقاد دي يونج منتخب بلاده للفوز على بلجيكا 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هنا في المنتخب الوطني لدي مركز يناسبني بشكل أفضل".

أخبار متعلقة
بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما "خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب

وأضاف "أحب أن أكون أول لاعب يتلقى الكرة من المدافعين ويقوم بتوزيع اللعب".

واعترف صاحب الـ25 بأنه يلعب بطريقة مختلفة في المنتخب الهولندي عن برشلونة وقد يساعده ذلك على اللعب بمستوى أفضل.

دي يونج شارك مع برشلونة في 46 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 بجميع المسابقات.

طالع أيضا

بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا

جديد لوكاكو وإنتر ميلان

نجم الأرجنتين يعلن اعتزاله

مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية

فرينكي دي يونج - برشلونة منتخب هولندا
نرشح لكم
سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة "خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب سكاي: لوكاكو يريد العودة إلى إنتر.. والقرار النهائي في يد ملاك تشيلسي تقرير: ليدز يبلغ برشلونة بشروطه للتخلي عن رافينيا فان دايك: انتهى موسمي الذي كان به لحظات صعبة.. حان وقت الراحة
أخر الأخبار
خبر في الجول - أحمد الكأس يقود المنصورة عقب مواجهة المصري 42 دقيقة | الدرجة الثانية
سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه 54 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج: لهذا السبب أظهر مع هولندا بشكل أفضل من برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة ساعة | الكرة الأوروبية
"خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله ساعة | أمريكا
أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت يهزم الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا