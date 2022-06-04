دي يونج: لهذا السبب أظهر مع هولندا بشكل أفضل من برشلونة

كشف فيرنكي دي يونج عن سبب ظهور بمستوى جيد مع المنتخب الهولندي وبشكل أفضل عن ما يقدمه مع ناديه برشلونة.

وقاد دي يونج منتخب بلاده للفوز على بلجيكا 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هنا في المنتخب الوطني لدي مركز يناسبني بشكل أفضل".

وأضاف "أحب أن أكون أول لاعب يتلقى الكرة من المدافعين ويقوم بتوزيع اللعب".

واعترف صاحب الـ25 بأنه يلعب بطريقة مختلفة في المنتخب الهولندي عن برشلونة وقد يساعده ذلك على اللعب بمستوى أفضل.

دي يونج شارك مع برشلونة في 46 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 بجميع المسابقات.

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