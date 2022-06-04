بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة

كشف كريستيان إيميل وكيل أعمال محمود حسن "تريزيجيه" حقيقة ما أثير حول انتقال الأخير إلى صفوف بيشكتاش التركي.

تريزيجيه النادي : إسطنبول باشاك شهير

وتحدث وكيل تريزيجيه لموقع "فوتو سبور" التركية قائلا: "الأخبار من تركيا التي تشير لتوصلنا لاتفاق مع بيشكتاش غير صحيحة".

وواصل "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأندية التركية والأوروبية".

وكانت بعض التقارير التركية ذكرت في وقت سابق إلى اقتراب الجناح المصري من الانضمام لصفوف بيشكتاش خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بعدما ارتبط تريزيجيه بالانتقال إلى صفوف فناربخشه التركي كذلك.

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي في صفوف كلا من قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير.

وكانت تريزيجيه قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من أستون فيلا إلى باشاك شهير.

وخلال الإعارة مع باشاك شهير سجل تريزيجيه ستة أهداف وصنع أربعة في 13 مباراة.

ومع قاسم باشا سجل 25 هدفا وصنع 18 في 71 مباراة.

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