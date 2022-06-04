مواعيد مباريات السبت 4-6-2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية

تستكمل تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية ضمن أبرز لقاءات اليوم.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 والقنوات الناقلة. (من هنا)

تصفيات أمم إفريقيا

يواجه منتخب الجزائر منافسه الأوغندي في الساعة التاسعة مساءً على قناة بي إن سبورتس 3.

وتستضيف السنغال منتخب بنين في الساعة التاسعة أيضا على قناة بي إن سبورتس 2.

كما يواجه المنتخب السوداني منافسه الموريتاني في الساعة التاسعة مساء على قناة بي أن سبورتس 4.

وتلعب الكاميرون ضد كينيا في الساعة السادسة مساء.

دوري الأمم الأوروبية

تفتتح إيطاليا مشوارها في المسابقة بمواجهة قوية أمام ألمانيا الساعة 08:45 مساءً.

وتستضيف المجر المنتخب الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساء.

وتلعب تركيا ضد لوكسمبورج في تمام الساعة 8:45 مساء.

ملحق الصعود للدوري الإسباني

يستضيف لاس بالماس منافسه تينيرفي ضمن إياب ملحق الصعود للدوري الإسباني حيث فاز الضيوف ذهابا بهدف دون رد.

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