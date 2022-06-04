محاميه: بنزيمة سحب استئنافه في قضية فالبوينا.. "موكلي منهك بسبب هذه الإجراءات"

السبت، 04 يونيو 2022 - 01:01

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية سحب كريم بنزيمة لاستئنافه على الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحُكم على مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو وتعويض 80 ألف يورو لزميله الدولي السابق.

وصرّح هيوز فيجيه محامي كريم بنزيمة يعلن عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "موكلي منهك بسبب هذه الإجراءات. هذا الانسحاب يصادق على قرار الإدانة، وعلى ما يبدو إقرارا بالذنب. هذه هي الحقيقة القضائية. لكنها ليست الحقيقة".

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وأضاف "كريم بنزيمة سيعلن دائما براءته في هذه القضية ولم يرغب أبدا في المشاركة في عملية ابتزاز ضد ماتيو فالبوينا".

وأكمل "جلسة الاستماع الجديدة لن تغير الوضع وأنه لن يتم الحكم عليه كما ينبغي".

وأتم "الكلمة الأخيرة لموكلي هي: أعرف ما حدث في ذلك الاجتماع الذي عقدته مع ماتيو فالبوينا في كليرفونتين. هذا في صميم ما يعارضنا وأنا أعلم أنني لم أرتكب أي انتهاكات".

وتعود القضية إلى يونيو 2015 حين تلقى فالبوينا مكالمة تهديدية خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، قال خلالها المتصل أنه يريد التوصل لاتفاق معه وطالبه بتسمية وسيط من اختياره.

واتهم الادعاء بنزيمة بأنه هو هذا الوسيط، وأنه تم تجنيده لهذه المهمة من المبتزين لإقناع زميله بالدفع، ما ترك مهاجم ريال مدريد متهما بالتواطؤ في هذه العملية.

بنزيمة شارك في خسارة فرنسا ضد الدنمارك في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة، ولم يكف هدفه في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للضيوف.

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