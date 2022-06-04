رئيس فرنسا يتحدث عن دوره في تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان

كشف إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا دوره في تجديد كيليان مبابي تعاقده مع باريس سان جيرمان عوضا عن الانتقال لصفوف ريال مدريد.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وجدد الفرنسي الشاب تعاقده مع الفريق الباريسي حتى صيف 2025 بعدما كان قريبا وفقا للتقارير من ارتداء قميص بطل أوروبا.

وقال ماكرون في تصريحات مع الصحافة الإقليمية في قصر الإليزيه مازحا: "أؤكد لكم، أنا لا أتدخل في أي صفقة!".

وأضاف "أجريت نقاشا مع مبابي لمجرد نصحه بالبقاء في فرنسا".

وأتم "عندما يتم الاتصال به بطريقة ودية وغير رسمية، فإن دور الرئيس هو الدفاع عن البلاد".

وجدد الفرنسي تعاقده قبل مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ميتز، تقدم مبابي وأعلن قراره أمام جماهير ملعب حديقة الأمراء وسط هتافات صاخبة.

وقال مبابي: "أنا سعيد للغاية بمواصلة المغامرة والبقاء هنا في فرنسا وباريس مدينتي".

واختتم "أتمنى أن أتمكن من الاستمرار في فعل أكثر ما أحب فعله: لعب كرة القدم والفوز بالبطولات معكم".

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "إنها لحظة استثنائية في تاريخ النادي. مبابي الآن بات حجر الأساس في مشروع النادي لسنوات مقبلة داخل وخارج الملعب".

واختتم "أنا فخور وسعيد للغاية. نحن نوشك على فتح أجمل صفحات تاريخنا".

وتعرض مبابي لإصابة في الركبة لم يستكمل على إثرها مواجهة الدنمارك في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي خسرها الديوك بنتيجة 2-1.

اقرأ أيضا:

حقيقة فصل 12 موظفا في اتحاد الكرة

رئيس وفاق سطيف: هذا اللاعب لا مساس به

"هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا"

تصريح قوي من تركي آل الشيخ