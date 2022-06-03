الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة

أعلن طارق السيد عبر FilGoal.com رحيله عن تدريب الترسانة بعد نهاية تعاقده مع الفريق عقب انتهاء الموسم.

وتعادل الترسانة في مباراته الختامية من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية بنتيجة 2-2.

وقال طارق السيد لـ FilGoal.com: "انتهى تعاقدي مع الفريق وأشكر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد لمساندته الدائمة لي خلال مسيرتي مع الشواكيش طوال الموسم فهو حقا يستحق كل الشكر بإدارته الجيدة للنادي".

وأضاف "بذلنا كل الجهد من أجل تحقيق حلم الشواكيش من أجل الصعود ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأكمل "أتمنى التوفيق للترسانة في الموسم المقبل بالصعود للدوري الممتاز وأشكر كل المساندين والمعارضين لي خلال فترتي وكنت أتمنى تحقيق حلم الصعود لفريق كبير".

وأنهى الشواكيش الموسم في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

فيما ودع كأس مصر من الدور التمهيدي الرابع بعد الخسارة من بنها.

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