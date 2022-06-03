لوكاكو يغادر مصابا قبل الكارثة.. هولندا تضرب بلجيكا برباعية في معقلها

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - هولندا × بلجيكا

سحق منتخب هولندا مضيفه منتخب ملجيكا في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك بودوان ضمن منافسات المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل رباعية هولندا ستيفن برجيس في الدقيقة 41، وممفيس ديباي "هدفين" في الدقيقتين 53 و64، ودينزل دومفريس في الدقيقة 62، فيما سجل ميشي باتشواي هدف بلجيكا الوحيد في الدقيقة 93.

بذلك يتصدر المنتخب الهولندي مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب بولندا الذي هزم ويلز بهدفين لهدف.

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قائم اللعنة

البداية أتت لصالح بلجيكا بتسديدة من تيموتي كاستاني في الدقيقة 14 ولكنها ضربت القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 17 أضاع ستيفن بيرجس هدفا محققا في منطقة الجزاء، حيث تصدى سيمون مينيوليه لتسديدته السيئة.

عاود بيرجس المحاولة في الدقيقة 24 ولكن تصدى مينيوليه مجددا.

وفي الدقيقة 27 أصيب روميلو لوكاكو وغادر الملعب، ليحل لياندرو تروسار نجم برايتون بدلا منه.

طوفان برتقالي

سجل برجيس الهدف الأول لصالح هولندا بعد تمريرة حاسمة من فرينكي دي يونج، لينهي الشوط الأول بتقدم الطواحين.

وفي الدقيقة 53 أضاف ممفيس ديباي الثاني بعد تمريرة من برجيس.

وسجل منتخب هولندا هدفين متتابعين بسرعة فائقة صنعهما داني بليند، إذ سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث في الدقيقة 62، ثم سجل ديباي الرابع في الدقيقة 64.

وقلص كاستاني الفارق في الدقيقة 78 ولكن التسلل ألغى الهدف، وأخيرا أتى الهدف من ميشي باتشواي بعد تمريرة توبي ألديرفايرلد في الدقيقة 93.

ويلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة في ضيافة ويلز، في الثامن من يونيو الجاري، فيما يلعب منتخب بلجيكا على أرضه في اليوم ذاته ضد بولندا.

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