تنس - نادال يوجه رسالة مؤثرة لـ زفيريف بعد إصابته في نصف نهائي رولان جاروس

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

رافاييل نادال وألكساندر زفيريف

وجه الإسباني رافاييل نادال رسالة مؤثرة لمنافسه الألماني ألكساندر زفيريف عقب انسحابه الاضطراري بسبب الإصابة.

وتأهل نادال إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع في التنس، وذلك عقب انسحاب اضطراري لـ زفيريف.

وقال نادال في تصريحات لـ"Tennis TV": حزين للغاية من أجله لقد لعب بطولة لا تُصدق. أعلم كم قاتل للفوز بجراند سلام".

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وأضاف "أعتقد أنه لن يفوز ببطولة واحدة بل أكثر من ذلك، أتمنى له التوفيق والشفاء في أسرع وقت".

وأكمل "أُفضل أن أخسر نهائي يوم الأحد وأن أحصل على قدم جديدة. سأكون سعيدا بحياتي بقدم جديدة".

وأتم "الفوز جميل، لكن الحياة أكثر أهمية بكثير من أي لقب. خاصة بعد المسيرة المهنية التي خضتها".

قدم زفيريف التوت أثناء اللقاء وسقط صارخا على الأرض، ليتم نقله إلى خارج الملعب بمساعدة كرسي متحرك.

بعد فترة خرج زفيريف على عكاز، وتم الإعلان عن انسحابه الاضطراري من المباراة، ليتأهل نادال إلى النهائي.

نادال عاني من الإصابة في قدمه قبل انطلاق رولان جاروس لكنه خاض البطولة وفاز على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع النهائي قبل مواجهة زفيريف بنصف النهائي.

بذلك يتجه الماتادور إلى نهائي رولان جاروس للمرة الرابعة عشر في مسيرته، حيث لعب في البطولة 13 مباراة نهائية فاز بهم جميعا.

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