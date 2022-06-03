إصابة مبابي وفاران.. الدنمارك تعود بنصر صادم على حساب فرنسا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

إصابة كيليان مبابي

عاد منتخب الدنمارك بانتصار صاعق من قلب ملعب مضيفه منتخب فرنسا، بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

سجل كريم بنزيمة هدف فرنسا في الدقيقة 51، فيما سجل هدفي الدنمارك أندرياس كورنيليوس في الدقيقتين 68 و88.

المجموعة تضم أيضا منتخب النمسا الذي فاز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، لينفرد بالصدارة.

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هدف ملغي وإصابة صادمة

البداية أتت بتسديدة خطيرة من كريم بنزيمة في الدقيقة 12 أبعدها الدفاع أمام المرمى.

ثم سجل نجم ريال مدريد في الدقيقة 16 ولكن ألغي الهدف بداعي التسلل.

وبنهاية الشوط الأول خرج كيليان مبابي لتلقي العلاج، ولكنه لم يعد، إذ حل كريستوفر نكونكو بدلا منه ببداية الشوط الثاني.

هدفان وإصابة

تألق بنزيمة في الدقيقة 51 مسجلا الهدف الأول بعد أن تلاعب بدفاعات الدنمارك بتبادل مميز للكرة بينه وبين نكونكو.

ولكن أوجاع فرنسا استمرت بإصابة رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد في الدقيقة 61 ونزول ويليام ساليبا بدلا منه.

وبالفعل تمكن أندرياس كورنيليوس من معادلة النتيجة في الدقيقة 68، بعد تمريرة بيير إيميل هويبير لاعب وسط توتنام.

القاتلة

كاد نجولو كانتي أن يسجل في الدقيقة 81 ويحسم الفوز لصالح فرنسا يسدد ولكن القائم الأيمن يتصدى.

وفي الدقيقة 88 أطلق كورنيليوس رصاصة النصر بعد عرضية من يواكيم مايلي.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة في ضيافة كرواتيا في السادس من يونيو، بينما يخرج منتخب الدنمارك لملاقاة النمسا في اليوم ذاته.

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