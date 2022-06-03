اسكواش - مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة

توج مصطفى عسل لاعب الأهلي بلقب بطولة الجونة للاسكواش لأول مرة في مسيرته بالفوز على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0.

وتفوق عسل المصنف الرابع عالميا على المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0.

وفاز عسل بنتائج الأشواط: 11-8 و11-9 و11-5 في مباراة استمرت 70 دقيقة.

وعزز عسل هيمنة المصريين على اللقب، بواقع 9 ألقاب لمصر مقابل لقب لفرنسا في 2017.

بينما خسر بول كول فرصة حصد اللقب للمرة الثانية بعد النسخة الماضية.

ويعد رامي عاشور أكثر مصري حقق اللقب برصيد 3 مرات يليه محمد الشوربجي مرتين وعلي فرج ومروان الشوربجي وكريم درويش مرة واحدة لكل لاعب.

تأهل مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش، بفوزه أمس على مواطنه علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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