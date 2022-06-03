اسكواش - مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 22:45

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

توج مصطفى عسل لاعب الأهلي بلقب بطولة الجونة للاسكواش لأول مرة في مسيرته بالفوز على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0.

وتفوق عسل المصنف الرابع عالميا على المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0.

وفاز عسل بنتائج الأشواط: 11-8 و11-9 و11-5 في مباراة استمرت 70 دقيقة.

أخبار متعلقة
اسكواش - هانيا الحمامي تفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة اسكواش – في حضور مجدي يعقوب.. بطل جديد منتظر لبطولة الجونة في السيدات والرجال اسكواش - علي فرج يستعيد قمة التصنيف.. واستمرار صدارة نوران جوهر اسكواش - تأهل رباعي مصري في ختام ربع نهائي الجونة

Image

وعزز عسل هيمنة المصريين على اللقب، بواقع 9 ألقاب لمصر مقابل لقب لفرنسا في 2017.

بينما خسر بول كول فرصة حصد اللقب للمرة الثانية بعد النسخة الماضية.

ويعد رامي عاشور أكثر مصري حقق اللقب برصيد 3 مرات يليه محمد الشوربجي مرتين وعلي فرج ومروان الشوربجي وكريم درويش مرة واحدة لكل لاعب.

Image

تأهل مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش، بفوزه أمس على مواطنه علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

اقرأ أيضا:

"هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا"

تصريح قوي من تركي آل الشيخ

نقل مران منتخب مصر

إصابة قوية تؤهل نادال لنهائي رولان جاروس

مصطفى عسل اسكواش بول كول بطولة الجونة للاسكواش
نرشح لكم
تنس - نادال يوجه رسالة مؤثرة لـ زفيريف بعد إصابته في نصف نهائي رولان جاروس اسكواش - هانيا الحمامي تفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة إصابة مؤلمة لـ زفيريف.. نادال إلى نهائي رولان جاروس بحثا عن الرابعة عشر كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد مجدي يعقوب: تنظيم بطولة الجونة مثالي.. وأعجبتني مباراة الشوربجي اسكواش – في حضور مجدي يعقوب.. بطل جديد منتظر لبطولة الجونة في السيدات والرجال رئيس اتحاد السلة يكشف عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته ويؤكد: لا شكوى بشأن أنس أسامة كرة طائرة – الزمالك يعلن ضم رباعي سيدات الأهلي
أخر الأخبار
تنس - نادال يوجه رسالة مؤثرة لـ زفيريف بعد إصابته في نصف نهائي رولان جاروس 5 دقيقة | رياضات أخرى
إصابة مبابي وفاران.. الدنمارك تعود بنصر صادم على حساب فرنسا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة 20 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس 29 دقيقة | الدرجة الثانية
مونت كارلو: رحيل بوكيتينو وشيك.. وكريستوف جالتييه يدخل السباق 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلبية مسحة منتخب مصر من فيروس كورونا.. واستمرار إيجابية عينة الشناوي 48 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة فصل 12 موظفا بسبب خطاب نهائي أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
يويفا يعتذر ويصدر بيانا بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا