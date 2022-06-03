مونت كارلو: رحيل بوكيتينو وشيك.. وكريستوف جالتييه يدخل السباق

بات رحيل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وشيكا خلال الفترة المقبلة وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

ويمتد عقد المدرب الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2023.

ويملك البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان خطة واضحة فيما يتعلق بالمدير الفني للنادي الباريسي.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن وجود كامبوس خلفا للبرازيلي ليوناردو يعني رحيل بوكيتينو عن تدريب باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن كامبوس يضع كريستوف جاتييه مدرب نيس على رأس ترشيحاته لتولي المهمة خلفا للمدرب الأرجنتيني.

ويرتبط صاحب الـ55 عاما المتوج بلقب الدوري الفرنسي رفقة ليل خلال الموسم قبل الماضي بعقدا مع نيس حتى 2024.

وكشفت مونت كارلو عن وجود زين الدين زيدان ضمن السباق وإن كان قيادة المنتخب الفرنسي عقب نهاية كأس العالم 2022 الهدف الأساسي لمدرب ريال مدريد السابق.

ومن المقرر أن تحسم عودة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان من العاصمة القطرية الدوحة مصير المدير الفني الجديد لبطل الدوري الفرنسي.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 50 مباراة فاز في 32 وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وتوج بلقب الدوري الفرنسي.

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