سلبية مسحة منتخب مصر من فيروس كورونا.. واستمرار إيجابية عينة الشناوي

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 22:17

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح في مران منتخب مصر مع إيهاب جلال

جاءت نتيجة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها المنتخب الوطني سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الأحد المقبل.

فيما استمرت إيجابية محمد الشناوي حارس المنتخب والذي أعُلنت إصابته أمس.

أخبار متعلقة
كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا نقل مران منتخب مصر لـ استاد القاهرة إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين

ويخوض منتخب مصر مرانه اليوم الجمعة وغدا السبت باستاد القاهرة الدولي.

وخاض منتخب مصر تدريباته السابقة باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

اقرأ أيضا:

رئيس وفاق سطيف: هذا اللاعب لا مساس به

"هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا"

تصريح قوي من تركي آل الشيخ

نقل مران منتخب مصر

منتخب مصر فيروس كورونا تصفيات كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا نقل مران منتخب مصر لـ استاد القاهرة أبو العلا: حجازي سليم 100%.. وفضلنا استكمال تأهيله في إسبانيا طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين مران المنتخب – مشاركة صلاح.. وتدريبات بدنية إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم 2 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة 16 دقيقة | الدرجة الثانية
لوكاكو يغادر مصابا قبل الكارثة.. هولندا تضرب بلجيكا برباعية في معقلها 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تنس - نادال يوجه رسالة مؤثرة لـ زفيريف بعد إصابته في نصف نهائي رولان جاروس 33 دقيقة | رياضات أخرى
إصابة مبابي وفاران.. الدنمارك تعود بنصر صادم على حساب فرنسا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة 48 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس 57 دقيقة | الدرجة الثانية
مونت كارلو: رحيل بوكيتينو وشيك.. وكريستوف جالتييه يدخل السباق ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا