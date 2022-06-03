سلبية مسحة منتخب مصر من فيروس كورونا.. واستمرار إيجابية عينة الشناوي
الجمعة، 03 يونيو 2022 - 22:17
كتب : أحمد الخولي
جاءت نتيجة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها المنتخب الوطني سلبية.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الأحد المقبل.
فيما استمرت إيجابية محمد الشناوي حارس المنتخب والذي أعُلنت إصابته أمس.
ويخوض منتخب مصر مرانه اليوم الجمعة وغدا السبت باستاد القاهرة الدولي.
وخاض منتخب مصر تدريباته السابقة باستاد الدفاع الجوي.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.
ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.
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