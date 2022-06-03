مرتضى: سنضم أي لاعب تحلم به الجماهير .. وأنس أسامة لاعب في الزمالك بشكل رسمي

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 21:29

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حمام السباحة الكبير والذي يحمل اسم الراحل جلال إبراهيم وصالة الألعاب الرياضية الخاصة بالسيدات عقب تجديدها.

وافتتح أيضا حمام السباحة الأولمبي الذي يحمل اسم عبد العزيز قابيل، وذلك بعد تجديده أيضا.

وشهد الافتتاح حضور أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية بالنادي، والعديد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

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وقال مرتضى منصور على هامش الافتتاح: "تسلمنا النادي وخزينته فارغة والآن لدينا ملايين وأقول للجماهير أطمئنوا كل أحلامكم مجابة".

وأضاف "قبل 30 يونيو لن يكون على الزمالك جنيه واحد مديونية".

وأكمل "سنضم أي لاعب تحلم به جماهير الزمالك".

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وبخصوص أنس أسامة لاعب سلة الزمالك قال مرتضى: أنس أسامة لاعب في الزمالك بشكل رسمي بعدما وقع على جميع العقود، أعتب على محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن كل عام يحتاج لاعبين ولا اتاخر عليه، ووافقنا على انتقال عدد كبير من اللاعبين للاتحاد خلال المواسم الأخيرة".

وأوضح أنس أمس عبر FilGoal.com حقيقة الفيديو الذي ظهر خلالها أثناء تجديد تعاقده مع الزمالك وموقفه الحالي. (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة الزمالك سبق وافتتح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة بمقر القلعة البيضاء منذ عدة أيام، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

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