اسكواش - هانيا الحمامي تفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة

توجت هانيا الحمامي بلقب بطولة الجونة للاسكواش لأول مرة في تاريخها بالفوز على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-2.

وحقق هانيا اللقب بطريقة أسطورية بعدما قلبت تأخرها من شوطين دون رد إلى 3-2.

وتفوقت نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 11-2 و11-4.

واستطاعت هانيا المصنفة الثالثة العودة بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيحة 8-11 و9-11.

لجأ الثنائي المصري لشوط فاصل حسمته هانيا بصعوبة بالفوز 13-11.

وتوقفت المباراة 3 مرات، في الأولى بسبب إصابة نوران في إصابعها وهو ما تكرر لهانيا أيضا، ثم هانيا من جديد بسبب إصابة في ركبتها.

وفي الشوط الخامس طالبت نوران جوهر والنتيجة تشير 1-0، باحتساب نقطة لها بسبب وجود دماء في الملعب وفقا لقانون اللعبة، لكن الحكم رد عليها بأنه غير متأكد من أن الدماء من الشوط الرابع أم الخامس وطالب باستكمال اللقاء.

وأصبحت هانيا ثالث مصرية تتوج باللقب بعد رنيم الويللي (لقبان) ونور الشربيني.

واستطاعت هانيا في طريقها للقب، الفوز على نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم في نصف النهائي ثم نوران جوهر الأولى على العالم في النهائي.

وواصلت بطولة الجونة للاسكواش معاندة نوران جوهر التي خسرت النهائي الثالث لها على التوالي.

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