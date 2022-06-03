التشكيل - في مواجهة رفاق إريكسن.. بنزيمة ومبابي معا للمرة الأولى منذ فشل الصفقة

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وكيليان مبابي

أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لملاقاة الدنمارك في مجموعات التصنيف الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب كريم بنزيمة نجم ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان معا للمرة الأولى منذ فشل انتقال الأخير إلى الملكي الإسباني.

وجاء تشكيل الديوك كالتالي:

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حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي - رافاييل فاران – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كينجسلي كومان – نجولو كانتي – أوريلين تشاوميني – ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي

على الناحية الأخرى، وبقيادة العائد كريستيان إريكسن نجم برينتفورد الحالي، في أعقاب الأزمة القلبية التي تعرض لها في يورو 2020، يخوض منتخب الدنمارك المباراة بطريقة 4-2-3-1.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم مايلي – فيكتور نيلسون – يانيك فيسترجارد – يواكيم أندرسن

خط الوسط: بيير إميل هويبير – توماس ديلاني – كريستيان إريكسن – أندرياس أولسن – دانييل فاس

حط الهجوم: كاسبر دولبرج

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