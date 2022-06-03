تقرير: إنتر حصل على الضوء الأخضر من مخيتاريان

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

مخيتاريان - روما - ساسولو

أغلق هنريك ميختاريان الباب في وجه ناديه روما بشأن تجديد تعاقده وقرر خوض تجربة جديدة.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرميني مع نادي العاصمة الإيطالية بنهاية شهر يونيو الجاري ويحق له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.

وسينتقل ميختاريان إلى صفوف إنتر ميلان بعدما رفض العرض المقدم من روما لتجديد تعاقده وفقا لفابريزو رومانو الصحفي بـ"سكاي".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - انتظام بنشرقي وعودة إسلام جابر وبرنامج بدني لـ أيمن حفني كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم

وأضاف رومانو أن إنتر حصل على الضوء الأخضر من ميختاريان بأنه سيغادر روما.

وحاول روما خلال الأشهر الأخيرة الوصول لحل وسط مع مخيتاريان كي يجدد تعاقده.

وكانت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" قد أشارت إلى أن إنتر سيدفع لمخيتاريان 3.5 مليون يورو على مدار عامين وهو العرض الذي لم يستطع روما تقديمه.

وانضم مخيتاريان إلى روما قادما من أرسنال في صيف عام 2019 وشارك في 116 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

طالع أيضا

بيان غاضب من ريال مدريد بشأن نهائي أبطال أوروبا

شاهد قميص برشلونة الجديد

فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا

طبيب المنتخب يتحدث عن حالة حجازي

مخيتاريان روما إنتر ميلان
نرشح لكم
بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم كورونا يضرب معسكر إنجلترا ونجم سيتي ثاني المتضررين في الطريق إلى الوطن.. نهاية حقبة لاكازيت في أرسنال الأكثر تحقيقا.. دي خيا يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر يونايتد رونالدو: كنت ومازلت سعيدا في يونايتد.. ولا أتبع الأرقام القياسية هي من تتبعني ماتياس أوليفيرا ينضم إلى نابولي مستوحى من أول لقب لـ دوري الأبطال.. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد
أخر الأخبار
نقل مران منتخب مصر لـ استاد القاهرة 12 دقيقة | منتخب مصر
أمير مرتضى لـ في الجول: هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا 27 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يواجه المصرية للاتصالات وديا 35 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة مؤلمة لـ زفيريف.. نادال إلى نهائي رولان جاروس بحثا عن الرابعة عشر 42 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: إنتر حصل على الضوء الأخضر من مخيتاريان ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - انتظام بنشرقي وعودة إسلام جابر وبرنامج بدني لـ أيمن حفني ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد 2 ساعة | كرة سلة
بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا