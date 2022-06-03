تقرير: إنتر حصل على الضوء الأخضر من مخيتاريان

أغلق هنريك ميختاريان الباب في وجه ناديه روما بشأن تجديد تعاقده وقرر خوض تجربة جديدة.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرميني مع نادي العاصمة الإيطالية بنهاية شهر يونيو الجاري ويحق له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.

وسينتقل ميختاريان إلى صفوف إنتر ميلان بعدما رفض العرض المقدم من روما لتجديد تعاقده وفقا لفابريزو رومانو الصحفي بـ"سكاي".

وأضاف رومانو أن إنتر حصل على الضوء الأخضر من ميختاريان بأنه سيغادر روما.

وحاول روما خلال الأشهر الأخيرة الوصول لحل وسط مع مخيتاريان كي يجدد تعاقده.

وكانت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" قد أشارت إلى أن إنتر سيدفع لمخيتاريان 3.5 مليون يورو على مدار عامين وهو العرض الذي لم يستطع روما تقديمه.

وانضم مخيتاريان إلى روما قادما من أرسنال في صيف عام 2019 وشارك في 116 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

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