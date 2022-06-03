مران الزمالك - انتظام بنشرقي وعودة إسلام جابر وبرنامج بدني لـ أيمن حفني

انتظم المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ووصل اللاعب إلى القاهرة مساء أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وشارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة.

وضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا للمغربي لتنفيذه على هامش مران اليوم.

وأدى المغربي تدريبات الجري حول الملعب بعد المشاركة في الفقرة البدنية خلال مران اليوم، ولم يشارك بنشرقي في الفقرة الفنية بناء على تعليمات الجهاز الفني.

كما شارك إسلام جابر لاعب وسط الزمالك بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للغياب عن تدريب الأمس بسبب ظروف خاصة.

وخاض أيمن حفني برنامجا بدنيا خاصا على هامش المران، واكتفى بتدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج البدني الموضوع له من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الجمعة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في اللقاء المقبل، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق سيخوض عدد من المباريات المهمة والحاسمة سواء في كأس مصر أو في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خاصة، وتولى البرتغالي أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بخلاف فقرة تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية.

وركز فيريرا المدير الفني على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة في مساحات صغيرة، واللعب تحت ضغط وبعض الجوانب الخططية استعدادا للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الأبيض تقسيمة قوية في ختام مران اليوم، وقسّم فيريرا اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة مطولة، شهدت التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية.

وأوقف المدير الفني التقسيمة ووجه اللاعبين، وعالج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

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