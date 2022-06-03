كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد
الجمعة، 03 يونيو 2022 - 17:32
كتب : إبراهيم رمضان
أتم نادي الزمالك اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لاعب فريق الغرافة القطري للانضمام إلى صفوف فريق السلة.
جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة قادها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.
ويحمل عبد الرحمن سعد الجنسيتين المصرية والقطرية ومن أبرز اللاعبين في فريق الغرافة ومنتخب قطر حيث شارك الموسم الماضي في 14 مباراة سجل خلالهم 276 نقطة.
وأعلن الزمالك في وقت سابق تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لفريق السلة.
وأتم الزمالك اتفاقه بالفعل مع وليد عبد الجواد لاعب الجزيرة وخالد عبد الناصر لاعب طنطا ليصبح عبد الرحمن سعد المصري القطري ثالث التدعيمات.
ولن يحتسب عبد الرحمن سعد كمحترف إذ أنه يحمل الجنسية المصرية.
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