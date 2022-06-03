كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 17:32

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الرحمن سعد - لاعب منتخب قطر لكرة السلة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لاعب فريق الغرافة القطري للانضمام إلى صفوف فريق السلة.

جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة قادها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويحمل عبد الرحمن سعد الجنسيتين المصرية والقطرية ومن أبرز اللاعبين في فريق الغرافة ومنتخب قطر حيث شارك الموسم الماضي في 14 مباراة سجل خلالهم 276 نقطة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك.. وموقفه الحالي كرة سلة - الزمالك يجدد تعاقد أنس أسامة لمدة موسمين كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت ينسحب أمام الرياضي بسبب أحداث شغب في نهائي لبنان كرة سلة - ويل فويجت: الزمالك لم يخبرني بالرحيل.. وهذا رأيي في أحمد مرعي وأوجستي

وأعلن الزمالك في وقت سابق تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لفريق السلة.

وأتم الزمالك اتفاقه بالفعل مع وليد عبد الجواد لاعب الجزيرة وخالد عبد الناصر لاعب طنطا ليصبح عبد الرحمن سعد المصري القطري ثالث التدعيمات.

ولن يحتسب عبد الرحمن سعد كمحترف إذ أنه يحمل الجنسية المصرية.

اقرأ أيضا:

موسيماني يفتح النار على رئيسه السابق

هل ينضم رضا شحاتة للجهاز الفني للأهلي

تصريح جريء من رونالدو

بيان غاضب من ريال مدريد

قميص جديد-كلاسيكي لـ برشلونة

الزمالك كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
رئيس اتحاد السلة يكشف عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته ويؤكد: لا شكوى بشأن أنس أسامة كرة سلة - أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك.. وموقفه الحالي كرة سلة - الزمالك يجدد تعاقد أنس أسامة لمدة موسمين كرة سلة - ويل فويجت: الزمالك لم يخبرني بالرحيل.. وهذا رأيي في أحمد مرعي وأوجستي كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت ينسحب أمام الرياضي بسبب أحداث شغب في نهائي لبنان كرة سلة - كيجو: لم أحسم أمر استمراري مع الزمالك.. وانتظر رد الإدارة كرة سلة - مرعي يتحدث عن مدة تعاقده مع الزمالك.. ومفاوضات الاتحاد وأنس أسامة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: مفاضلة بين إسباني ويوناني لتدريب فريق السلة
أخر الأخبار
تقرير: إنتر حصل على الضوء الأخضر من مخيتاريان 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - انتظام بنشرقي وعودة إسلام جابر وبرنامج بدني لـ أيمن حفني 11 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد 59 دقيقة | كرة سلة
بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كورونا يضرب معسكر إنجلترا ونجم سيتي ثانٍ المتضررين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير بوليفي: بعد أزمة الإسماعيلي.. كارميلو ألجارانياز يقترب من العودة لفريقه القديم 3 ساعة | الكرة المصرية
في الطريق إلى الوطن.. نهاية حقبة لاكازيت في أرسنال 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا