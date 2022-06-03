بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة رسالة إلى مشجعي الفريق بعد الإعلان عن القميص الرسمي للموسم المقبل.

ويستوحى قميص برشلونة الجديد من الذكرى 30 لفريق عام 1992 الذي فاز بأول دوري أبطال أوروبا للنادي الكتالوني.

ونشر لابورتا رسالة للجماهير عبر "تويتر"، قائلا: "مشجعو برشلونة، كل واحد منا سيدافع عن هذا القميص للقتال من أجل الألقاب، تحيا برشلونة".

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وأضاف "قبل 30 عام في 1992، حدثت شرارة أثارت المشاعر، أشعلت شعلة جعلت الكل ينظر إلى برشلونة".

وتابع "هذه الشعلة ما زالت في داخلنا، ولهذا السبب قميص برشلونة الجديد مستوحى منه".

وأتم "برشلونة تم بناؤه من أجل المحافظة على الجوهر الخاص به، الآن نحن نستعد لدخول مرحلة جديدة، بالاعتماد على لاماسيا والمواهب الشابة واللعب بأسلوبنا".

وظهر على القميص شعار الراعي الرئيسي الجديد للنادي الكتالوني شركة "سبوتيفاي" بعدما أبرمت الصفقة في مارس الماضي لمدة أربع مواسم.

كما سيتم وضع شعار الشركة على قمصان التدريبات لمدة ثلاثة مواسم، كما سيعمل سبوتيفاي مع برشلونة من أجل خلق مساحة على قميص النادي للاحتفاء بالفنانين من جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة في التاريخ سيتم تغيير اسم ملعب كامب نو إلى "سبوتيفاي كامب نو".

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