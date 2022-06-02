مولر عن ليفاندوفسكي: أتذكر رغبة ريبيري في الذهاب لـ ريال مدريد أيضا.. والنادي أهم من اللاعبين

أوضح توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ موقفه من رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي البافاري في سوق الانتقالات الصيفية.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ الدوري الألماني

ووصلت علاقة ليفاندوفسكي وبايرن ميونيخ إلى طريقٍ مسدود بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل وسط أنباء اتفاقات شخصية بينه وبين برشلونة الإسباني.

وقال مولر لصحيفة "كيكر" الألمانية: "أريد اللاعب (ليفاندوفسكي) الذي كان زميلي في الهجوم لسنوات أن يستمر معنا".

وأضاف "نحن في العطلة الصيفية والكثير يحدث في هذا الوقت، أتذكر رغبة فرانك ريبيري في الذهاب إلى ريال مدريد".

وتابع "علاقتنا على أرض الملعب يعلمها الجميع، لكن بطبيعة الحال الأعمال التجارية يمكن أن يتغير".

وأكمل "كل لاعب لا يزال في بايرن ميونيخ في الأول من سبتمبر سيرغب في اللعب بشكل جيد، لأن اللعب السيئ أمر لا يرضي أحد".

وأتم "بشكل عام هناك شيء رئيسي واحد، النادي أهم منا نحن اللاعبين".

وكان ليفاندوفسكي أكد في وقت سابق عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف (

التفاصيل).

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي المتبقي في عقده عام واحد.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.

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