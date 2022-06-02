ريال مدريد يضم أنطونيو روديجر

الخميس، 02 يونيو 2022 - 13:46

كتب : FilGoal

روديجر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم الألماني أنطونيو رودريجير لمدة 4 مواسم.

وانتهى تعاقد المدافع الألماني مع تشيلسي ليرحل في صفقة انتقال حر عن البلوز وينضم إلى الملكي.

وبحسب موقع ريال مدريد الرسمي فأن تقديم اللاعب سيتم يوم الإثنين المقبل.

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وأصبح روديجر أول صفقات الملكي للموسم الجديد.

وقال الألماني عبر حسابه على "تويتر": "أنا فخور لإعلان انضمامي إلى ريال مدريد، متحمس إلى جميع التحديات المقبلة ولا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة لي مع فريق ضخم".

وبدأ الألماني البالغ 29 عاما مسيرته مع بوروسيا دورتموند للشباب ثم شتوتجارت للشباب ومنه للفريق الأول.

وقضى موسمين بقميص روما الإيطالي بين 2015 و2017 قبل الانتقال لصفو تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

وخاض المدافع الألماني الموسم الجاري 54 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

ومنذ انتقاله لصفوف تشيلسي في 2017 خاض 203 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 7.

وحاز 5 ألقاب، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق رحيل مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو عن صفوفه بعد نهاية تعاقدهم مع الفريق.

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