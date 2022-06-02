محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

حسرة محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر سعادته لحصد الألقاب الفردية وحزنه لعدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

وقال صلاح عبر حسابه على "تويتر": "إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".

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وأضاف "ومع ذلك، أود تقديم كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم".

وواصل "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".

وأتم "لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم. كان موسما طويلا جدا ولكن جزءا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل مرة أخرى غدا".

وتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا للمرة الأولى منذ 2017-2018 عندما فاز بالجائزة من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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