محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر سعادته لحصد الألقاب الفردية وحزنه لعدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

وقال صلاح عبر حسابه على "تويتر": "إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".

وأضاف "ومع ذلك، أود تقديم كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم".

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وواصل "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".

وأتم "لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم. كان موسما طويلا جدا ولكن جزءا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل مرة أخرى غدا".

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا للمرة الأولى منذ 2017-2018 عندما فاز بالجائزة من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.