كرة سلة - أنس أسامة يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين

الخميس، 02 يونيو 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك لكرة السلة

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد أنس أسامة نجم فريق السلة في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي لمدة موسمين.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد أنس أسامة لمدة موسمين.

وظهر اللاعب في فيديو رفقة مرتضى وهو ويلعب تنس طاولة مع رئيس النادي قبل التوقيع.

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وقال مرتضى منصور عقب التوقيع:"سنتم صفقة جديدة ووصلت عقودها بالفعل".

وأوضح "أنس من اللاعبين المهمين في نادي الزمالك، وأتمنى لك التوفيق".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فأن اللاعب وقع أيضا للاتحاد السكندري قبل التجديد للأبيض وحاول الأخير تسجيله بالفعل، ولكن اتحاد السلة رفض ذلك، وطالب النادي الأبيض بالانتظار إلى أول يونيو حتى يتم الإعلان عن اللوائح الجديدة.

واعترض الزمالك على ذلك، معتبرا أن مسألة أنس أسامة هي تمديد تعاقد وليست صفقة جديدة حتى تكون بحاجة للوائح الجديدة.

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