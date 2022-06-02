بعد تقاسم الحذاء الذهبي مع صلاح.. تكريم سون بأعلى وسام رياضي في كوريا

منح يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية أعلى وسام رياضي في البلاد لسون هيونج مين نجم توتنام.

وذلك بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بالمشاركة مع محمد صلاح نجم ليفربول، كأول آسيوي يحقق الجائزة، ولبعض إنجازاته الأخرى

فقد أسهم اللاعب من قبل في فوز بلاده بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وسام الاستحقاق "ميدالية تشيونجنيونج" هو الأعلى بين خمس ميداليات تُمنح للرياضيين الكوريين تقديرا لإنجازاتهم أو مساهماتهم في تعزيز الرياضة الكورية.

وتم تسليم الوسام لسون على هامش المباراة الودية بين كوريا الجنوبية والبرازيل يوم الخميس في سيول.

المباراة أقيمت للاحتفال بالذكرى الـ20 لكأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

رئيس كوريا الجنوبية يكرم سون هيونج مين بأعلى وسام رياضي في البلاد بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بالمشاركة مع محمد صلاح، كأول آسيوي يحقق الجائزة، ولبعض إنجازاته الأخرى 🏅 🇰🇷 pic.twitter.com/bITug1JVsP — FilGoal (@FilGoal) June 2, 2022

وانتصر منتخب البرازيل على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 5-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم في العاصمة الكورية سيول.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم 2022.

فوز هو الأكبر لمنتخب البرازيل على نظيره الكوري في تاريخ المواجهات السابقة بينهما.

كما استطاع هوانج هي تشان من هز شباك البرازيل بهدف كوري لأول مرة منذ 20 عاما.

وتلعب كوريا الجنوبية مع باراجواي وتشيلي قبل أن تتجدد مواجهة صلاح وسون في لقاء مصر الودي يوم 14 يونيو الجاري.

سون لحق بصلاح في قمة هدافي الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة فقط، بعدما تمسك الملك المصري بصدارة الهدافين لعدة أشهر.

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🔴 🏆 Liverpool men's and women's team buses make their way to the City centre pic.twitter.com/yFjVkiDfrY — Football Daily (@footballdaily) May 29, 2022

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى لاعب بازل السابق مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

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