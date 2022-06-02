بعد تقاسم الحذاء الذهبي مع صلاح.. تكريم سون بأعلى وسام رياضي في كوريا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام

منح يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية أعلى وسام رياضي في البلاد لسون هيونج مين نجم توتنام.

وذلك بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بالمشاركة مع محمد صلاح نجم ليفربول، كأول آسيوي يحقق الجائزة، ولبعض إنجازاته الأخرى

فقد أسهم اللاعب من قبل في فوز بلاده بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

أخبار متعلقة
جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت ريال مدريد يضم أنطونيو روديجر خروج لاعب ليفربول من معسكر إنجلترا بسبب فيروس كورونا

وسام الاستحقاق "ميدالية تشيونجنيونج" هو الأعلى بين خمس ميداليات تُمنح للرياضيين الكوريين تقديرا لإنجازاتهم أو مساهماتهم في تعزيز الرياضة الكورية.

وتم تسليم الوسام لسون على هامش المباراة الودية بين كوريا الجنوبية والبرازيل يوم الخميس في سيول.

المباراة أقيمت للاحتفال بالذكرى الـ20 لكأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

وانتصر منتخب البرازيل على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 5-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم في العاصمة الكورية سيول.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم 2022.

Image

فوز هو الأكبر لمنتخب البرازيل على نظيره الكوري في تاريخ المواجهات السابقة بينهما.

كما استطاع هوانج هي تشان من هز شباك البرازيل بهدف كوري لأول مرة منذ 20 عاما.

وتلعب كوريا الجنوبية مع باراجواي وتشيلي قبل أن تتجدد مواجهة صلاح وسون في لقاء مصر الودي يوم 14 يونيو الجاري.

سون لحق بصلاح في قمة هدافي الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة فقط، بعدما تمسك الملك المصري بصدارة الهدافين لعدة أشهر.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى لاعب بازل السابق مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

اقرأ أيضا:

صلاح يتحدث عن خسارة دوري الأبطال

ريال مدريد يضم أول صفقاته

سلة – الزمالك يجدد لنجمه

طائرة – مريم متولي تودع الأهلي

محمد صلاح سون هيونج مين كوريا الجنوبية توتنام ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
خروج لاعب ليفربول من معسكر إنجلترا بسبب فيروس كورونا قائد مانشستر يونايتد يتحدث عن التأثير المتوقع لتين هاج بعد مسيرة استمرت 8 سنوات.. يونايتد يعلن رحيل ماتا ينافس رونالدو ودي بروين.. صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين مانشستر يونايتد يعلن رحيل جيسي لينجارد بنهاية الموسم ثنائي أرسنال ينافس فودين على جائزة أفضل شاب بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين رسالة وداعية من بوجبا لمانشستر يونايتد وجماهيره بدلا من ويمبلي.. ملعب ليستر يستضيف مباراة الدرع الخيرية بين سيتي وليفربول
أخر الأخبار
فيفا يغرم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد تاون ساعة | الكرة المصرية
فوربس: ليبرون جيمس أصبح مليارديرا ساعة | رياضات أخرى
سكاي: يوفنتوس يقترب من حسم صفقة بوجبا ساعة | ميركاتو
بعد تقاسم الحذاء الذهبي مع صلاح.. تكريم سون بأعلى وسام رياضي في كوريا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك.. وموقفه الحالي ساعة | كرة سلة
جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الفوز الأكبر.. البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية بخماسية 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام