الفوز الأكبر.. البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية بخماسية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

انتصر منتخب البرازيل على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 5-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم في العاصمة الكورية سيول.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم 2022.

فوز هو الأكبر لمنتخب البرازيل على نظيره الكوري في تاريخ المواجهات السابقة بينهما.

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كما استطاع هوانج هي تشان من هز شباك البرازيل بهدف كوري لأول مرة منذ 20 عاما.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي في التوقف الدولي الجاري مع اليابان، بينما تلتقي كوريا الجنوبية مع باراجواي وتشيلي ثم مصر يوم 14 يونيو الجاري.

التشكيل

وبدأ نيمار أساسيا رغم التقارير التي أشارت لغيابه بسبب تعرضه لإصابة في التدريبات.

بينما حرس ويفيرتون حارس مرمى بالميراس عرين السامبا لتعويض غياب إيدرسون مورايش.

على الجانب الآخر، تواجد هوانج هي تشان مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي رفقة سون هيونج مين هداف الدوري الإنجليزي رفقة صلاح في تشكيل كوريا الجنوبية.

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وصف المباراة

بدأت البرازيل اللقاء سريعا، فسجل تياجو سيلفا هدفا في الدقيقة الثانية ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السابعة اهتزت الشباك، عرضية من أليكس ساندرو وتسديدة من فريد تابعها ريتشارلسون مسجلا الهدف الأول للبرازيل.

ليصل مهاجم إيفرتون الإنجليزي إلى 14 هدفا مع البرازيل.

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بعد دقيقة ردت العارضة تسديدة قوية من رافينيا بعدما تسلم الكرة من نيمار الذي راوغ 3 مدافعين.

تهديد كوريا الجنوبية جاء مزدوجا بتسديدة من إينبوم تصدى لها ويفيرتون وتابعها سون بتسديدة أمسكها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 32، استطاع هوانج هي تشان من تسجيل هدف التعادل، تسلم الكرة داخل المنطقة واستدر وسدد كرة على يمين الحارس.

هدف أول لكوريا الجنوبية يهز شباك البرازيل منذ 20 عاما، منذ ذلك الحين خسرت كوريا الجنوبية من السامبا مرتين بنتيجة 2-0 و3-0.

وفي الدقيقة 41 احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح البرازيل، انبرى لها نيمار وسجل بسهولة هدف التقدم.

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الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني سريعا كالأول، في الدقيقة 54 تحصل أليكس ساندرو على ركلة جزاء احتسبت عقب العودة لتقنية الفيديو.

انبرى نيمار للركلة من جديد وسجل بكل سهولة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

ووصل نيمار إلى 73 هدفا دوليا وبات على بُعد 4 أهداف من معادلة الأسطورة بيلية الهداف التاريخي للسامبا.

البرازيل سيطرت على اللقاء هجوميا في ظل تراجع كوريا الجنوبية للدفاع.

فشارك فينيسيوس جونيور وفابينيو في الدقيقة 71 بدلا من ريتشارلسون وكاسيميرو.

وكاد فينيسيوس أن يسجل هدفا في الدقيقة 73 لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

ورد القائم الأيمن للحارس الكوري تسديدة رائعة من رافينيا.

ثم في الدقيقة 78 أشرك تيتي كل من كوتينيو وجابريل جيسوس بدلا من نيمار ورافيينيا.

ولم يحتج كوتينيو سوى دقيقتين لتسجيل الهدف الرابع.

في الدقيقة 81 شارك برونو جيماريش بدلا من فريد.

وبمجهود فردي رائع استطاع جابريل جيسوس أن يختم اللقاء بهدف خامس بعدما توغل وراوغ وسدد كرة أرضية داخل منطقة الجزاء.

وأنهى جيسوس صيامه مع منتخب البرازيل بعدما فشل في التسجيل خلال آخر 19 مباراة مع منتخب بلاده.

لينتهي اللقاء بالفوز الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين.

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