التشكيل - نيمار أساسي مع البرازيل.. وسون هيونج مين يقود هجوم كوريا الجنوبية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا الجنوبية - عمان

يقود نيمار هجوم منتخب البرازيل، بينما يبدأ سون هيونج مين في تشكيل كوريا الجنوبية في مواجهة الفريقين الودية استعدادا لكأس العالم 2022.

ويبدأ نيمار أساسيا رغم التقارير التي أشارت لغيابه بسبب تعرضه لإصابة في التدريبات.

بينما يحرس ويفيرتون حارس مرمى بالميراس عرين السامبا لتعويض غياب إيدرسون مورايش.

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على الجانب الآخر، يتواجد هوانج هي تشان مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي رفقة سون هيونج مين هداف الدوري الإنجليزي رفقة صلاح في تشكيل كوريا الجنوبية.

وجاء تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – داني ألفيش

الوسط: لوكاس باكيتا – كاسيميرو – فريد

الهجوم: رافينيا – ريتشارلسون – نيمار

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فيما جاء تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: تشول هونج – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – يونج لي

الوسط: وو يونج جونج – هوانج إينبوم - سون هيونج مين – سيونج هو بايك

الهجوم: أوي جو هوانج – هوانج هي تشان

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ويتواجد منتخب البرازيل رفقة صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة رفقة البرتغال وغانا وأوروجواي.

يذكر أن كوريا الجنوبية ستواجه منتخب مصر وديا في العاصمة سيول يوم 14 يونيو الجاري.

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