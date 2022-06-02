لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

لاوتارو

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان عن مستقبله بعد الأنباء المتداولة بشأن رغبة تشيلسي وتوتنام في ضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت عديد من التقارير الإنجليزية إلى رغبة الثنائي اللندني في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وقال لاوتارو عقب مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا: "خطتي واضحة أريد حقا البقاء في إنتر الموسم المقبل".

أخبار متعلقة
قائد مانشستر يونايتد يتحدث عن التأثير المتوقع لتين هاج تقرير: رينارد راقب ميسي ورفاقه في مواجهة إيطاليا بعد مسيرة استمرت 8 سنوات.. يونايتد يعلن رحيل ماتا الدرجة الثانية - ليست المرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام

وأضاف "لم أتلق أي اتصالات من النادي حتى اليوم، أريد الاستمرار في إنتر الموسم المقبل".

وقاد لاوتارو منتخب الأرجنتين لتحقيق لقبا جديدا يضاف لخزائنه ورقما قياسيا بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 3-0 في مباراة "النهائي" أو "فيناليسما" والتي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وسجل لاوتارو مارتينز بعد عرضية ليونيل ميسي الهدف الأول وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني قبل أن يختتم باولو ديبالا أهداف التانجو في شباك جان لويجي دوناروما.

صاحب الـ24 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 49 مباراة مع إنتر ميلان، سجل 25 هدفا وصنع 4.

اقرأ أيضا:

هروب لاعب الإسماعيلي

موسيماني يسافر المغرب

غياب نجم مصر عن مباراة غينيا

مدرب يرحل بسبب "الموز"

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان تشيلسي توتنام
نرشح لكم
رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي" المباراة الأولى منذ الحرب.. أوكرانيا إلى نهائي ملحق بثلاثية على اسكتلندا انتهت - إيطاليا (0) (3) الأرجنتين.. اللقب للتانجو بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين بسبب "الموز".. آلان باردو يرحل عن تدريب سسكا صوفيا بعد 34 يوما وزير الداخلية الفرنسي في مأزق بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا كامافينجا يعترف بالحديث مع تشواميني عن الانضمام لريال مدريد
أخر الأخبار
كرة طائرة - بعد 18 عاما.. مريم متولي تودع الأهلي 7 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر ودي - كوريا الجنوبية (0) (0) البرازيل.. هدف أول ملغي 17 دقيقة | أمريكا
التشكيل - نيمار أساسي مع البرازيل.. وسون هيونج مين يقود هجوم كوريا الجنوبية 32 دقيقة | أمريكا
لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد مانشستر يونايتد يتحدث عن التأثير المتوقع لتين هاج 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رينارد راقب ميسي ورفاقه في مواجهة إيطاليا ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية - ليست المرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام ساعة | الدرجة الثانية
بعد مسيرة استمرت 8 سنوات.. يونايتد يعلن رحيل ماتا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام