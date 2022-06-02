لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان عن مستقبله بعد الأنباء المتداولة بشأن رغبة تشيلسي وتوتنام في ضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت عديد من التقارير الإنجليزية إلى رغبة الثنائي اللندني في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وقال لاوتارو عقب مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا: "خطتي واضحة أريد حقا البقاء في إنتر الموسم المقبل".

وأضاف "لم أتلق أي اتصالات من النادي حتى اليوم، أريد الاستمرار في إنتر الموسم المقبل".

وقاد لاوتارو منتخب الأرجنتين لتحقيق لقبا جديدا يضاف لخزائنه ورقما قياسيا بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 3-0 في مباراة "النهائي" أو "فيناليسما" والتي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وسجل لاوتارو مارتينز بعد عرضية ليونيل ميسي الهدف الأول وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني قبل أن يختتم باولو ديبالا أهداف التانجو في شباك جان لويجي دوناروما.

صاحب الـ24 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 49 مباراة مع إنتر ميلان، سجل 25 هدفا وصنع 4.

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