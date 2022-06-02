تقرير: رينارد راقب ميسي ورفاقه في مواجهة إيطاليا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد

استغل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي فرصة مواجهة الأرجنتين وإيطاليا لمراقبة ميسي ورفاقه.

وحقق منتخب الأرجنتين لقبا جديدا بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 3-0 على ملعب ويمبلي في مباراة "النهائي" أو "فيناليسما" والتي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأرسل رينارد بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية أحد مساعديه إلى ملعب ويمبلي لمتابعة مباراة الأرجنتين وإيطاليا.

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وكلف رينارد مساعده بمراقبة ميسي ورفاقه بوصف المنتخب الأرجنتيني أحد منافسي المنتخب السعودي في مجموعته بكاس العالم 2022,

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وسجل لاوتارو مارتينز بعد عرضية ليونيل ميسي الهدف الأول وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني قبل أن يختتم باولو ديبالا أهداف التانجو في شباك جان لويجي دوناروما.

ووصل منتخب الأرجنتين لـ 32 مباراة على التوالي دون خسارة منذ السقوط أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

كما حقق التانجو لقبا ورفع ليونيل ميسي رصيده من الألقاب مع الأرجنتين إلى لقبين، ليصبح عدد ألقاب ميسي في مسيرته إلى 40.

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